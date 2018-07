Starp savas On The Run tūres koncertiem Itālijā amerikāņu skatuves mākslinieku pāris Bejonsē un Jay-Z atpūtās Casta Diva kūrortā pie Komo ezera uz ziemeļiem no Milānas. Paparaci fotogrāfijās redzans, ka par transporta līdzekli viņi bija izvēlējušies siltajam laikam piemērotu, divvietīgu sarkanas krāsas rodsteru. Lai gan šāda tipa automobiļos - sarkanos kabrioletos - pāris manīts visai bieži arī agrāk, konkrētais eksemplārs nevieš pārliecību, ka ir piemērots šāda līmeņa zvaigznēm. Jo, kā redzams fotogrāfijās, auto izskatās diezgan noplucis.