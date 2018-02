Kas palīdz atbrīvoties no ūdens tvertnē

Latvijas klimatiskie apstākļi, kas mēdz būt mitri un lietaini, kā arī izceļas ar biežām temperatūras maiņām tuvu nulle grādu atzīmei, pieprasa auto ekspluatācijas papildus izdevumus. Pretkorozijas apstrāde un degvielas sistēmas tīrīšana no ūdens kondensāta ir vieni no tādiem. Atbrīvoties no mitruma un temperatūras svārstību rezultātā radušas kondensāta var palīdzēt īpašas degvielas piedevas - ūdens absorbenti. Tie uzsūc degvielā nokļuvušo ūdens komponenti, tā atvieglojot auksta dzinēja iedarbināšanu un pasargājot no korozijas.

Ūdens degvielā nokļūst temperatūras svārstību dēļ, kā rezultātā veidojas kondensāts. Tas uzkrājas tvertņu dibenā, jo ir smagāks par degvielu, tāpēc grimst. Ūdens nespēj pilnībā sajaukties ar degvielu, un, sakrājies noteiktā daudzumā, spēj radīt virkni problēmu:

- nogulsnes ar kurām, aizsērē filtri, sprauslas un karburatori (ja tādi/tāds ir);

- ledus, kas nobloķē filtr un degvielas padevi;

- apgrūtinātu auksta motora iedarbināšanu

- rūsu un koroziju, kas bojā inžektorus un degvielas sūkni;

- samazinātas degvielas eļļojošās īpašības;

- bakterioloģisko piesārņojumu.

Ilgtermiņā pieļaujot degvielas sistēmas bojājumus, var nākties auto nogādāt servisā, kur minēto defektu dēļ remontizmaksas var izveidot pat trīsciparu skaitli. No šīs neplānotās investīcijas var izvairīties, reizi pusgadā pievienojot degvielai ūdens absorbentu, piemēram, STP Petrol Winter Treatment. Tas absorbē ūdeni degvielas bākā neatkarīgi no degvielas tipa.

