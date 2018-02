Piecas izplatītākās kļūdas, iegādājoties lietotu auto

Lietoto automašīnu tirgus Latvijā un Eiropā ir plašs, iespēju ir daudz un dažādas — meklēt sludinājumu portālā, pasūtīt no Vācijas, pirkt no paziņām vai meklēt pie dīlera. Lielākais pieprasījums Latvijā ir pēc lietota 5–7 gadus jauna auto, kura vērtība svārstās no 10 000 līdz 12 000 eiro.