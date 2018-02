Ko darīt šodien, lai vari iedarbināt savu auto arī rīt

Svarīga piemērotas degvielas izvēle

Lai dīzeļautomašīnu varētu iedarbināt un braukt bez problēmām, jāizmanto tikai atbilstošas klases ziemas dīzeļdegviela. Ja automašīnas degvielas tvertnē ir laika apstākļiem neatbilstoša dīzeļdegviela, tad iesakām tvertni maksimāli uzpildīt ar atbilstošas klases degvielu. Taču jāpatur prātā, ka sajauktā dīzeļdegviela nebūs tik salizturīga, skaidro «Neste Latvija» mazumtirdzniecības vadītājs Armands Beiziķis.

Neste Pro Diesel attiecīgie rādītāji ir -32 °C un -37 °C.

Pirms braukšanas sasildi kvēlsveces

Jaunas kvēlsveces noteikti darbosies daudz labāk un auto iedarbināšana būs vieglāka, taču ziemas laikā, iedarbinot automašīnu, ieteicams kvēlsveces sildīt vairākkārt, vairākas reizes pagriežot aizdedzes atslēgu, un tikai tad censties iedarbināt savu spēkratu.

Pārliecinies par akumulatoru

Zema gaisa temperatūra var negatīvi ietekmēt arī automašīnas akumulatoru un tā darba spējas. Tādēļ iesakām pārbaudīt akumulatora darbību un tā savienojumu nolietojumu servisā, lai jau laikus konstatētu iespējamās problēmas. Ja ziemas laikā neizdodas auto iedarbināt akumulatora dēļ, nāksies vien meklēt kāda cita autovadītāja palīdzību, lai iedarbinātu auto.

Izvairies no automašīnas mazgāšanas

Aukstā laikā ievērojamu kaitējumu automašīnai var nodarīt uz ielām un ceļiem kaisītais sāls un, lai izvairītos no rūsas veidošanās, autovadītāji regulāri veic automašīnas mazgāšanu. Tomēr tik bargos laikapstākļos, lai izvairītos no durvju un logu aizsalšanas, to ieteicams darīt pēc iespējas retāk. Ja esi izlēmis mazgāt auto, tad noteikti pirms došanās ceļā pārliecinies, ka automašīna ir kārtīgi nožuvusi un durvju gumijas ir sausas.

Pārliecinies, ka varēsi atvērt durvis

Lai būtu drošs, ka no rīta varēsi atvērt auto durvis, ieteicams pārbaudīt, vai durvju gumijas ir sausas, un uz tām drošības pēc izsmidzināt eļļošanas līdzekli «WD-40», kas pasargās durvis no aizsalšanas. Ja tomēr gadījies, ka durvis ir aizsalušas, vienkāršākais veids ir apliet durvis ar verdošu ūdeni, taču tas jādara uzmanīgi, jo krasas temperatūras maiņas stiklus pakļauj saplaisāšanas riskam.