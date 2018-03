Ar «litiju» pret čīkstošām durvīm

Lai cik atjautīga būtu automašīnas durvju konstrukcija, mitrums, pretslīdes reaģenti un netīrumi ar laiku tik un tā aizlavās līdz durvju eņģēm. Retiem vieglajiem automobiļiem, piemēram, G klasei, tās vispār atrodas ārpusē kā kravas mašīnām un līdz ar to ir pakļautas visu dabas elementu iedarbībai. Eņģēs nonākušais sālsūdens no brauktuvju kaisīšanas veicina eņģu rūsēšanu, kam seko pastiprināts izdilums biežāk vērtajās durvīs. Sevišķi smagos gadījumos durvis pat var «nosēsties» un slikti vērties. Savukārt auto durvīm, kuras lieto reti (aizmugurējās durvis vadītāja pusē ir tipisks piemērs), eņģes ierūsē un durvju vēršana kļūst apgrūtināta, tāpēc tiek lauztas eņģu piestiprināšanas vietas. Pirmais eņģu sliktas pašsajūtas simptoms ir durvju nefiksēšanās ražotāja paredzētajās atvēršanas pozīcijās.

Apstrādā eņģes kā profesionālis

Lai tas nenotiktu, pie regulāras auto kopšanas nepieciešams eļļot eņģes ar smērvielu, kas uzsmidzinot labi iesūcas un pēc tam sabiezē, veidojot blīvējošu un izolējošu slāni, kas aizsargā pret mitruma un putekļu iekļūšanu durvju eņģēs. Nebūs lieki piebilst, ka šāda it kā nebūtiska un pat primitīva operācija iekļauta gandrīz visu auto ražotāju regulārajos tehniskās apkopes darbos. Ilgākam efektam un aizsardzībai izstrādāta biezāka WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease jeb labi pazīstamā litija smērviela. Tā nodrošina ilglaicīgu eļļošanu, nesašķidrinās temperatūras ietekmē un nenotek no eļļojamās virsmas. Litija ziede izstrādāta augstai slodzei pakļautu mezglu apstrādei apstākļo, jo samazina detaļu berzi un pasargā tās no ieķīlēšanās, nodiluma un ierūsēšanas. Lai gan Lithium Grease ir biezāks sastāvs, to var izsmidzināt kā šķidrumu. Tas labiiesūcas spraugās un nožūstot atstājot blīvu, aizsargājošu pārklājumu, kas nenomazgājas, nekūst, nesasalst un nenotek jebkādos laika apstākļos. Šis WD-40 Specialist produkts ir izcili piemērots instrumentu un detaļu konservācijai jeb ilgtermiņa glabāšanai, kā arī mezglos, kas bieži pakļauti mitruma un netīrumu ietekmei, piemēram, sakabēs mehānismi, auto vinčas u. tml. Sevišķi noturīgs tas ir temperatūras diapazonā no -18°C līdz 145°C.