Nepērc kaķi maisā #13: ko tagad izvēlas lietoto auto tirgū

Lai kā mums patiktu pilnībā jauna auto salona smarža un ekstras, ko tas spēj mums dāvāt,- kā liecina statistika, šobrīd LV autoparka vidējais vecums ir 13 gadi. Un tas nozīmē, ka lietotus auto mūsu valstī vēl joprojām pērk krietni vairāk nekā jaunus. Bet kā atrast to īsto un labāko? Kā izvairīties no auto iegādes prieka pārtapšanas neparedzētos tēriņos vai vēl lielākās nepatikšanās? Par to turpināsim runāt raidījuma TAVS AUTO rubrikā «Nepērc kaķi maisā»!