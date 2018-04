Kad parastie autošampūni kapitulē

Turtle Wax izstrādātā M.A.X. Power autošampūna formula iedarbojas uz virsmām atkarībā no to netīrības pakāpes.

Pavisam drīz sāksies tā sezonas daļa, kad ne viens vien autoīpašnieks izlems nomazgāt savu auto paša rokām un pat bez pašapkalpošanās mazgātavas palīdzības. Lai kārtīgi nomazgātu automašīnu un nesabojātu lakojumu, vēlams izmantot kvalitatīvu auto kosmētiku. Ja auto nav mazgāts ilgāku laiku, ir stipri nošķiests, vai arī netīrumi ir stipri ieēdušies, lētie šampūni var «nenostrādāt». Risinājums var būt jauna tipa autošampūns, kas izstrādāts ASV.

Trīs darbības «režīmi»

Atšķirībā no tradicionālā autošampūna, kam pH paliek neitrāls neatkarīgi no koncentrācijas, Turtle Wax M.A.X. POWER šampūns izmanto pH tīrīšanas unikalitāti. Jo lielāka koncentrācija, jo lielākas tīrīšanas spējas. Tas ir vienīgais šampūns, kas maina iedarbīgumu pēc nepieciešamības. To nosaka pats autoīpašnieks, pievienojot, ūdenim vairāk vai mazāk šampūna saskaņā ar tabulu uz iepakojuma. MaxPower koncentrācija paredzēta ikdienas lietošanai, MaxPower Aggressive – dubļu, insektu traipu un sāls mazgāšanai (ļoti aktuāli tieši tagad, kad automašīnas jāatbrīvo no ziemas reaģentu paliekām), un MaxPowerXtreme – ļoti spēcīgu traipu kā piecepušies bremžu putekļi un sveķi, tīrīšanai. Vienlaikus M.A.X. POWER ir pilnīgi drošs visām virsbūves daļām. Turtle Wax M.A.X. Power autošampūnu var iegādāties parocīgā 2,95 litru iepakojumā.

