Ir nepatīkami, ja negaidīti automašīnu neizdodas iedarbināt. Taču, ja pēkšņi atklājas, ka to nevar apstādināt, ir nesalīdzināmi nepatīkamāk un bīstamāk. Tādēļ bremžu sistēma ir viens no būtiskākajiem automašīnas mezgliem, par kura darba kārtību jābūt drošam. Auto rezerves daļu internetveikala Trodo.lv eksperti atzīst, ka bremžu diski mūsdienu automašīnās ir šķietami vienkāršs elements, tomēr vienlaikus bremžu diski ir arī viena no tām detaļām, ar kuru auto īpašnieki Latvijā bieži mēdz grēkot. Automašīnas bremžu sistēma kopš saviem pirmsākumiem piedzīvojusi vērā ņemamu evolūciju. Šobrīd automašīnās joprojām ir sastopamas divu veidu bremžu sistēmas – trumuļu un disku bremzes, tomēr pēdējās ir efektīvākas, tādēļ arī nesalīdzināmi izplatītākas. Tiesa, no izgudrošanas brīža līdz uzvaras gājienam disku bremzēm bija jāgaida teju pusgadsimts.