Atceļ auto nodokli; palielina transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli

No šā gada atcelts vieglo automobiļu un motociklu nodoklis, taču vienlaikus palielinātas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes.

Satiksmes ministrijā skaidro, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes palielinātas, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa izmaiņas, kā arī nepieciešamību kompensēt vieglo automobiļu un motociklu nodokļa atcelšanu.

Vienlaikus paredzēts jaunākiem spēkratiem transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes diferencēt pēc oglekļa dioksīda (CO2) izmešu apmēra. Sākotnēji jaunie nosacījumi attieksies uz tām automašīnām, kas no šā gada 1.janvāra tiks reģistrētas Latvijā un to izlaiduma gads būs 2009. un jaunāks. No 2019.gada 1.janvāra tas attieksies uz visiem auto, kas būs jaunāki par 2009.gadu. Savukārt transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pirms 2009.gada, CO2 likmes nepiemēros, un auto īpašnieki turpinās maksāt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli pēc līdzšinējās kārtības.

Automašīnām ar CO2 izmešiem līdz 50 gramiem uz kilometru nodoklis nebūs jāmaksā, auto ar izmešiem no 51 līdz 95 gramiem uz kilometru nodokļa likme būs 12 eiro, ar izmešiem no 96 līdz 115 gramiem uz kilometru - 48 eiro, ar izmešiem no 116 līdz 130 gramiem uz kilometru - 84 eiro, ar izmešiem no 131 līdz 155 gramiem uz kilometru - 120 eiro, ar izmešiem no 156 līdz 175 gramiem uz kilometru - 144 eiro, bet ar izmešiem no 176 līdz 200 gramiem uz kilometru - 168 eiro.

Automašīnām ar CO2 izmešiem no 201 līdz 250 gramiem uz kilometru nodeva būs 264 eiro, ar izmešiem no 251 līdz 300 gramiem uz kilometru - 408 eiro, ar izmešiem no 301 līdz 350 gramiem uz kilometru - 552 eiro, bet ar izmešiem virs 350 gramiem uz kilometru - 756 eiro.

Gadījumā, ja ražotājs automašīnai nav norādījis CO2 izmešu daudzumu, nodoklis jāmaksā pēc līdzšinējās kārtības, proti, summējot automašīnas jaudu, motora tilpumu un pilnu masu.

Papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei no šā gada tiek noteikta likme 300 eiro apmērā tiem vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 kubikcentimetru (cm3).

Tāpat no šā gada daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50% apmērā.

Izmaiņas arī paredz, ka par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25% apmērā.

Ja personas īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens transportlīdzeklis, atvieglojumu par to piemēro, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro. Savukārt, ja personas īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atvieglojumu piemēro, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro, un par katru nākamo transportlīdzekli atvieglojumu piemēro par katriem 70 000 eiro ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas.