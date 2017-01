Jaunais «VW Crafter» Latvijā nonāks pavasarī

2017. gada pavasarī Latvijas tirgū nonāks jaunais «Volkswagen Crafter», kas izceļas ar 5,5 tonnu kravnesību, lielāku kravas telpas ietilpību un funkcionalitāti. Mikroautobusam ir optimizēti izmēri, lai sasniegtu maksimālu ikdienas praktiskumu, trīs dažādi piedziņas varianti, tiesa, 4MOTION un klasiskā piedziņa būs pieejama gada vidū, samazināts degvielas patēriņš, uzlabots bāzes aprīkojums un paplašinātas papildaprīkojuma iespējas.

Pielāgojams daudzām un dažādām vajadzībām

«VW Crafter» pielāgojas jebkurām patērētāju vajadzībām. Atbilstoši aprīkots, tas var kalpot kā ātrās palīdzības automašīna, policijas transports, auto kravu pārvadājumiem, t.sk. arī saldētu kravu, jo «VW Crafter» var ērti aprīkot ar saldēšanas iekārtām, kā arī pasažieru pārvadājumiem. Atkarībā no atvasinājumiem «VW Crafter» var būt praktisks un daudzveidīgs instruments – pašizgāzējs, pārvietojamā darbnīca, sniega tīrītājs vai groza pacēlājs.

Palielināta kravas telpa

«VW Crafter» ir iespējami trīs dažādi virsbūves garumi un tikpat plašas virsbūves augstuma izvēles iespējas. Atkarībā no vajadzībām var izvēlēties «Crafter» ar 5986 mm, 6836 mm vai 7391 mm garu virsbūvi. «Crafter» jumta augstums var būt 2355 mm, 2590 mm vai 2798 mm, bet maksimālais kravas telpas griestu augstums ir 2196 mm. Atkarībā no versijas «VW Crafter» maksimālā kravnesība ir 5,5 tonnas, bet kravas telpas ietilpība - 18,4 m3. Automobilis ir konstruēts tā, lai būtu ērts gan īsos pilsētas mēroga braucienos, gan tālu ceļu mērošanai. To var pat aprīkot ar masāžas sēdekli un visiem šobrīd aktuālajiem elektroniskajiem vadītāja asistentiem.

Zemāks degvielas patēriņš

Automobili lieliski raksturo tādi rādītāji kā «ekonomiskums» un «drošība» – auto ir zemāki degvielas patēriņa un CO 2 rādītāji, kā arī labākas aerodinamiskās īpašības, jaunākās paaudzes asistentu sistēmas un elektromehānisks stūres pastiprinātājs. «Crafter» ir izstrādāts 2 litru dizeļdzinējs dzinējs EA 288 Commercial, kas atbilst Euro 6 izmešu normām un būs pieejams trīs jaudas versijās. 102 ZS, 140 ZS vai kā BiTurbo TDI ar 177 ZS.

