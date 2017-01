Toyota Ženēvā prezentēs karstāko Yaris

Ženēvas automobiļu izstādē, kas norisināsies no 9. līdz 19. martam, Toyota paredzējusi izrādīt mazās klases modeļa Yaris visspēcīgāko versiju,

Toyota Yaris jau pēdējos divus gadus audzē muskuļus, jo tiek gatavota startam pasaules rallija čempionātā. Tas sāksies jau 19.janvārī, un tad uz starta pirmo reizi redzēsim jauno Yaris WRC. Paralēli sporta automobilim Toyota izstrādāja arī sērijveida modeļa sportisko versiju, un tā pirmo reizi klātienē būs skatāma Ženēvas auto šovā.

Foto: Toyota

Reklāma

No standarta modeļa sportiskā Yaris atšķiras ne tikai ar motoru, veiktspēju un dinamiskajiem rādītājiem, bet arī ārējo dizainu, kurš par potenciālu vēsta kā no priekšpuses, tā aizmugures. Arī salonā izmantoti jauni materiāli. Pagaidām vairāk tehniska rakstura detaļu par šo auto nav.

Toyota atzīmē, ka Yaris ir viens no iecienītākajiem mazās klases auto Eiropā. No visiem pārdotajiem šīs modeļu saimes automobiļiem vairāk nekā 40% ir Yaris Hybrid, kurš vidēji patērē 3,3 - 3,6 l/100 km (CO 2 75 - 82 g/km).

Saistītie raksti