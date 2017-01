Ford atklāj savus automobiļu elektrifikācijas plānus

Ford sniedzis detalizētu informāciju par septiņiem no trīspadsmit elektromobiļiem, ko plāno laist klajā nākamo piecu gadu laikā, tostarp leģendārā F-150 un Mustang versiju ASV, Transit Custom plug-in hibrīdautomobili Eiropā un pilnībā elektrificētu apvidus automobili ar aptuveni 482 kilometru lielu nobraucamo attālumu klientiem visā pasaulē.

Autoražotājs arī paziņoja par plāniem investēt apmēram 660 miljonus eiro, lai paplašinātu Fletrokas montāžas rūpnīcu Mičiganā, tādējādi padarot to par spējīgu ražot progresīvus autonomos transportlīdzekļus un elektromobiļus, tostarp Mustang un Lincoln Continental versijas. Rūpnīcas paplašināšanas rezultātā tiks izveidotas 700 jaunas darba vietas.

Šie pasākumi ietilpst plānā, kas paredz 4,2 miljardu lielas investīcijas elektromobiļu izstrādē līdz 2020. gadam, tādējādi klientiem piedāvājot Ford automobiļus ar mazāku degvielas patēriņu un lielāku veiktspēju. Šie plāni ir daļa no uzņēmuma stratēģijas attīstīties par auto ražošanas un mobilitātes uzņēmumu, kas ir vadošais elektromobiļu un autonomo automobiļu izstrādē, kā arī jaunu mobilitātes risinājumu veidošanā.

«Tā kā arvien vairāk klientu visā pasaulē interesējas par elektromobiļiem, Ford ir apņēmības pilns kļūt par līderi plaša elektromobiļu klāsta izstrādē, kā arī ar to saistītu pakalpojumu un risinājumu izveidē, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti kopumā,» skaidro Ford prezidents un izpilddirektors Marks Fīldss. «Mūsu investīcijas un arvien pieaugošais automobiļu klāsts pierāda, ka mūsu uzņēmums ir pārliecināts par to, ka nākamo 15 gadu laikā pasaulē būs lielāks elektromobiļu īpatsvars salīdzinājumā ar automobiļiem, kas tiek darbināti, izmantojot degvielu.»

Attiecībā uz elektromobiļu plānu Ford lielāko uzmanību pievērš savām stiprajām pusēm. Tas elektrificē vispopulārākos sērijveida komerciālos transportlīdzekļus, kravas automobiļus, apvidus automobiļus un augstas veiktspējas automobiļus, lai padarītu tos vēl spējīgākus un ražīgākus, kā arī uzlabotu braukšanas pieredzi.

Izziņoto septiņu elektromobiļu vidū ir:

pilnībā elektrificēts mazās klases apvidus automobilis, kas klientiem būs pieejams līdz 2020. gadam. Plānots, ka Fletrokas rūpnīcā ražotā un Ziemeļamerikā, Eiropā un Āzijā pārdotā automobiļa nobraucamais attālums pārsniegs 480 kilometrus,

sērijveida autonomais automobilis, kas radīts komerciāliem izsaukšanas vai kopbraukšanas pakalpojumu sniegšanai, debitēs Ziemeļamerikā. Savu debiju tas piedzīvos 2021. gadā un tiks ražots Fletrokas rūpnīcā,

pārdotākā F-150 hibrīda versija no līdz 2020. gadam būs pieejama pārdošanā Ziemeļamerikā un Tuvajos Austrumos. Ford Dīrbornas rūpnīcā ražotais F-150 hibrīdautomobilis izcelsies ar lielisku vilktspēju un kravnesību, kā arī darbosies kā pārvadājams ģenerators,

leģendārā Mustang hibrīda versija nodrošinās V8 dzinēja jaudu un vēl lielāku griezes momentu pie zema dzinēja apgriezienu skaita. Fletrokas rūpnīcā ražotais Mustang Hybrid debitēs 2020. gadā un sākumā būs pieejams klientiem Ziemeļamerikā,

Transit Custom plug-in hibrīda versija Eiropā būs pieejama 2019. gadā. Tā radīta, lai samazinātu ekspluatācijas izmaksas pat ļoti noslogotā satiksmē,

divi jauni policijas transportlīdzekļi, kas spējīgi veikt pakaļdzīšanās manevrus. Vienu no jaunajiem hibrīdautomobiļiem ražos Čikāgā, bet abiem policijas transportlīdzekļiem nepieciešamos pārveidojumus veiks īpašā Ford pārveidošanas centrā.

Ford arī paziņo, ka tā apvidus automobiļu klāstā tiks iekļauti pirmie uzņēmuma automobiļi ar EcoBoost dzinējiem, nevis benzīna dzinējiem. Tādējādi vēl vairāk tiks uzlabota veiktspēja un samazināts degvielas patēriņš.

Uzņēmums arī plāno pilnā sparā attīstīt elektromobiļiem paredzētus pakalpojumus un risinājumus visā pasaulē. Kā dažus var minēt EV autoparka pārvaldību, maršruta plānošanu un telemātikas risinājumus.

Veidojam nākotni

Lai atbalstītu jauno transportlīdzekļu ēru, Ford nākamo četru gadu laikā izveidos 700 jaunas darba vietas un investēs 660 miljonus eiro, tādējādi Fletrokas montāžas rūpnīcā izveidojot jauno Ražošanas inovāciju centru. Tur darbinieki ražos pavisam jaunu mazās klases apvidus automobili ar palielinātu akumulatora darbības laiku, kā arī pilnīgi autonomo automobili izsaukšanas un kopbraukšanas pakalpojumu sniegšanai. Protams, jāpiemin arī leģendārā Mustang un Lincoln Continental izstrāde.

«Esmu neizsakāmi priecīgs, ka Amerikā ir izdevies radīt papildu UAW-Ford darba vietas,» apgalvo UAW Nacionālās Ford nodaļas viceprezidents Džimijs Setlzs. «Fletrokas montāžas rūpnīcā strādājošie vīrieši un sievietes ir parādījuši savu apņēmību ražot kvalitatīvus izstrādājumus, un mēs zinām, ka viņi turpinās savu veiksmīgo darbu arī saistībā ar jaunās paaudzes automobiļiem.»

Šīs apjomīgās investīcijas Fletrokas montāžas rūpnīcā ņemtas no 1,5 miljardiem eiro, kas bija paredzēti jaunas rūpnīcas būvēšanai Meksikā.

Šodien Ford paziņoja, ka atsauc plānus būvēt jaunu rūpnīcu Sanluisa Potosi štatā, Meksikā. Uzņēmums arī paziņoja, ka strādās pie peļņas palielināšanas un Ermosiljo rūpnīcā, Meksikā ražotā jaunās paaudzes Focus komerciālo panākumu veicināšanas. Tādējādi Mičiganas montāžas rūpnīcā Veinā, Mičiganā būs iespēja ražot divus jaunus leģendārus automobiļus. Šobrīd pie Focus ražošanas Mičiganas rūpnīcā strādā apmēram 3500 cilvēku.

Unikāla elektrifikācijas tehnoloģija

Izmantojot divu desmitgažu laikā uzkrāto pieredzi, Ford strādā, lai izstrādātu patentētu tehnoloģiju, programmatūru un pasākumus, ko novērtētu kravas automobiļu un apvidus automobiļu īpašnieki, augstas veiktspējas automobiļu entuziasti, pasažieru pārvadāšanas uzņēmumi, kā arī visi pārējie klienti.

«Ford starptautiskās EV stratēģijas pamatā ir mūsu stiprās puses,» stāsta Globālās produktu izstrādes nodaļas viceprezidents un tehniskais direktors Ražs Nairs. «Kamēr daži lielāko uzmanību pievērš tirgvedības pasākumiem un skaitļiem, mēs strādājam, lai saviem klientiem piedāvātu to, ko viņi patiešām novērtē Ford automobiļos, piemēram, lielāku kravas automobiļu veiktspēju, augstāku komerciālo transportlīdzekļu ražību, vēl jaudīgākus sporta automobiļus, kā arī vēl zemāku degvielas patēriņu.»

Šogad Ford uzsāk savas EV tehnoloģijas jaunās paaudzes testēšanu. Šā gada tupinājumā uz Eiropas ceļiem tiks izmēģināts Transit Custom plug-in hibrīdautomobilis, kā arī tiks uzsākta dažādu mobilitātes pakalpojumu, telemātikas un savienojamības risinājumu testēšana.

Ņujorkā, kā arī vairākās citās lielākajās ASV pilsētās Ford ir uzsācis taksometru parka, kas sastāv no 20 Transit Connect hibrīdautomobiļiem un mikroautobusiem, testēšanu vienā no sarežģītākajām satiksmes plūsmām pasaulē.

Transit Connect izveidē par pamatu ņemts viens no pasaulē pirmajiem hibrīdtaksometriem, Ford Escape Hybrid. Daudzi Escape Hybrid taksometri joprojām tiek izmantoti, neskatoties uz to, ka katrs no tiem nobraucis vidēji 563 000 kilometrus.

Šobrīd Ford zīmols ir ierindojies pirmajā vietā Amerikā pārdotāko plug-in hibrīdautomobiļu kategorijā, bet izcīnījis otro vietu pēc kopējā elektromobiļu pārdošanas apjomā ASV.

Jauni pakalpojumi

Izmantojot apmēram divās desmitgadēs iegūto pieredzi elektromobiļu un komerciālo transportlīdzekļu izstrādē, Ford arī strādā pie dažādu pakalpojumu izveides, kas atvieglotu elektromobiļu izmantošanu.

«Inovatīvi pasākumi un elektrificētie automobiļi reizēm klientiem var būt vienlīdz svarīgi,» stāsta Ford Pārdošanas daļas viceprezidents un Ford EV koncepcijas virzītājs Hau Tai-Tangs. «Mēs attīstām risinājumus, kas varētu palīdzēt gan privātajiem klientiem, gan komerciālo autoparku īpašniekiem veiksmīgi integrēt jaunos automobiļus un tehnoloģijas viņu dzīvēs.»

Ford ir parakstījis saprašanās memorandu ar vairākiem Eiropas autoražotājiem, lai izveidotu īpaši ātras uzlādes tīklu, kas būtu daudz ātrāks un jaudīgāks par pašreizējo sistēmu. Sākotnējais mērķis ir aptuveni 400 stacijas visā Eiropā. Līdz 2020. gadam vajadzētu nodrošināt klientiem pieeju tūkstošiem lieljaudas uzlādes punktu.

Ford arī ir vadošais uzņēmums elektromobiļiem paredzētās bezvadu tehnoloģijas izstrādē gan ASV, gan Eiropā. Šī tehnoloģija transportlīdzekļu uzlādi padarīs tikpat vieglu kā iebraukšanu stāvvietā, lai autovadītāji nekad neaizmirstu uzlādēt savus transportlīdzekļus. Pateicoties bezvadu uzlādes stacijām, pilnīgi elektriskie transportlīdzekļi, kas pārvietojas nelielus attālumus, varēs uzlādēties arī īsu apstāšanos laikā, tādējādi palielinot kopējo nobraucamo attālumu. FordPass® arī var palīdzēt klientiem samazināt uzlādei nepieciešamo laiku.

Izpratne par klientiem

Ford ir veicis plašus pētījumus, lai noskaidrotu kādreizējo un pašreizējo elektromobiļu īpašnieku transportlīdzekļu izmantošanas paradumus. Kopš 2005. gada uzņēmums visā pasaulē ir pārdevis 560 000 elektrificēto automobiļu, bet 520 000 no tiem Ziemeļamerikā.

Pētot 33 000 Ford elektromobiļu īpašniekus, kas kopā veikuši 58 miljonus braucienu, izdevies noskaidrot, ka:

88% klientu ikdienā nobrauc apmēram 96 kilometrus vai mazāk. Plug-in hibrīdu vidējais uzpildes attālums ir aptuveni 1094 kilometri, kas nozīmē, ka braucieni uz uzpildes staciju ir reti,

klienti vēlas, lai ar elektromobiļiem nobraucamais attālums būtu pēc iespējas lielāks, bet tiekšanās pēc arvien pieaugoša attāluma samazinās pēc tam, kad klienti sāk izprast jauno tehnoloģiju,

80% Ford elektromobiļu īpašnieku uzlādi veic vienreiz dienā; 60% automobiļus uzlādē vakaros,

Kopumā Ford elektromobiļu īpašnieki savus transportlīdzekļus ir pieslēguši uzlādei 9,4 miljonus reižu.

Papildu pētījumi norāda, ka lielākā daļa Ford elektromobiļu īpašnieku domā nomainīt pašreizējo transportlīdzekli pret jaunu elektromobili. Konkrētāk:

92% klientu, kas izmanto elektromobiļus, atzīst, ka, veicot nākamā transportlīdzekļa iegādi, atkārtoti iegādāsies elektromobili,

87% plug-in hibrīdautomobiļu īpašnieku kā nākamo transportlīdzekli arī vēlas iegādāties jaunu plug-in hibrīdautomobili.

