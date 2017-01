Igaunijā pirmo reizi demonstrēts Peugeot 5008

Pirmo reizi Igaunijā tika demonstrēts jaunais septiņvietīgais krosovers Peugeot 5008 un atklātas tā cenas, kas sākas no 20 900 eiro. Peugeot 5008, kas agrāk ietilpa minivenu klasē, tagad jauna modeļa izskatā ir pārcēlies uz krosoveru segmentu, un tā līdzība ar bijušo modeli ir saglabājusies tikai nosaukumā 5008.

Jaunais Peugeot 5008 būs pieejams ar 2 dažādiem benzīna turbo motoriem (130 un 165 zs), kā arī ar 4 dažādiem dīzeļmotoriem (jauda no 73 kW (100 zZs) līdz 133 kW (180 zs)), ar 6 pakāpju manuālo un automātisko pārnesumkārbu. Vidējais degvielas patēriņš ir, sākot no 4,0 litriem uz 100 km, un CO2 izmešu rādītāji ir ārkārtīgi zemi – sākot no 115 g/km benzīna dzinējiem un tikai 105 g/km dīzeļdegvielas dzinējiem. Pateicoties efektīvajai EMP2 platformai, kas ļāva samazināt jaunā 5008 svaru vidēji par 95 kg, salīdzinot ar tā priekšgājēju, ir panākts ievērojams degvielas ietaupījums. Jaunā 5008 pašmasa atkarībā no versijas var būt no 1511 kg līdz 1701 kg.

Pilnībā atjaunotā Peugeot 5008 kompaktais garums 4,64 m un segmentā garākā garenbāze 2,84 m nodrošina labu vadāmību un ērtumu. Automobiļa brauktspēju uzlabo savā klasē nepārspējamais 236 mm klīrenss kopā ar bezceļiem pielāgoto saķeres kontroles sistēmu «Grip Control».

Pēc vajadzības pielāgojami salona sēdekļi. Otrajā rindā trīs atsevišķi sēdekļi ar regulējamu atzveltnes leņķi un par 150 mm garenvirzienā pārbīdāmiem sēdekļiem. Pēc otrās rindas sēdekļu salocīšanas iegūstama pilnīgi līdzena kravas telpa. Visas versijas ir pieejamas arī ar trešo sēdekļu rindu, kurā divi sēdekļi ir izņemami un salokāmi. Vēl nebijis piecvietīgā automobiļa bagāžas nodalījuma tilpums – 780 litri (pēc VDA210 standarta), ko pēc sēdekļu salocīšanas var palielināt līdz 1940 litriem (VDA214).

Jaunajam Peugeot 5008 ir modernākā vadītāja palīgsistēma «i-Cockpit». Standarta aprīkojumā ir iekļauta kompakta stūre un 12,3» augstas izšķirtspējas vadības ierīču bloks, aprīkojuma līmenī «Active»ir arī 8» skārienjutīgs ekrāns, kas nodrošina ērtu palīgsistēmu vadību.

Jauno 5008 automobiļu cenas sākas no 20 900 eiro (aprīkojums «Access» un 130 zs benzīnmotors vai 100 zs dīzeļmotors) un beidzas ar 35 900 eiro ( sportiska GT versija, 180 zs BlueHDi dīzeļdzinējs kopā ar 6 pakāpju automātisko pārnesumkārbu). Visiem Peugeot automobiļiem ir spēkā rūpnīcas 5 gadu pagarinātā garantija.

Lai gan oficiālā Peugeot 5008 pārdošana sāksies tikai martā, pasūtījumi tiek pieņemti jau tagad, lai jauno automobili varētu saņemt paši pirmie.

Par iepazīšanās cenu ir pieejamas labi aprīkotās ekskluzīvās versijas «Active Plus», «Allure Plus» un «GT-Line Plus».

Praktiskās versijas «Active Plus» aprīkojumā ietilpst:

komforta un drošības aprīkojuma pakete – kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, vadītāja uzmanības un braukšanas joslas novērošanas sistēma, automātiskie tuvo gaismu lukturi, lietus sensors, pašaptumšojošs atpakaļskata spogulis, pakāpeniski izdziestoši tuvo gaismu lukturi;

LED dienas gaismas lukturi un aizmugurējie lukturi;

divzonu automātiskā klimata kontrole;

12,3" augstas izšķirtspējas digitāls vadības ierīču bloks;

viduskonsolē 8" skārienjutīgs ekrāns;

audio sistēma kopā ar Android Auto un Apple Carplay funkciju;

18" lietie diski;

daudzfunkcionāla stūre ar ādas apdari;

VisioPark 1 atpakaļgaitas kamera ar stāvvietā novietošanas sensoriem;

elektriski sānskata spoguļi un logu pacēlāji;

apsildāmi priekšējie sēdekļi;

jumta reliņi.

Jaunais 5008 modelis «Active Plus» ir pieejams par iepazīšanās cenu, sākot no 24 400 eiro (130 zs PureTech benzīnmotors ar 6 pakāpju automātisko pārnesumkārbu).

Ekskluzīva versija «Allure Plus» ar aprīkojumu «Active Plus»:

3D navigācijas iekārta;

LED priekšējie gaismas lukturi, LED miglas lukturi ar adaptīvo lukturu funkciju un dinamiskie pagrieziena lukturi;

elektriski noliecami sānskata spoguļi kopā ar dubļu peļķu apgaismojumu;

VisioPark 1 atpakaļgaitas kamera ar stāvvietā novietošanas sensoriem;

tālvadības centrālā atslēga un dzinēja palaišana;

daļēja ādas apdare;

nolaižams blakussēdētāja sēdeklis;

tonēti aizmugurējo logu stikli;

sarullējami aizmugures durvju aizkari.

Jaunais 5008 modelis «Allure Plus» ir pieejams par pievilcīgu iepazīšanās cenu, sākot no 27 800 eiro (130 zs PureTech benzīnmotors ar 6 pakāpju automātisko pārnesumkārbu).

Ekskluzīva versija «GT-Line Plus» ar aprīkojumu «Allure Plus»:

elektriski ar vienu kājas kustību atverama un aizverama aizmugures lūka;

aktīvā braukšanas joslas un aklās zonas uzraudzības sistēma;

automātiskā avārijas bremzēšanas sistēma;

automātiskā tālo gaismu pārslēgšana;

Perla Nera melnas krāsas jumts un sānskata spoguļu korpusi kopā ar Peugeot lauvas logotipu un dubļu peļķu apgaismojumu;

automobiļa ekskluzīvo būtību uzsver virsbūves detaļas: īpaša dizaina radiatora dekoratīvais režģis, spārnu GT-Line monogrammas, aizmugures aizsargstienī slāpētāja apmales no nerūsoša tērauda;

patīkamā interjera pakete «i-Cockpit Amplify» kopā ar aromatizētāja izsmidzinātāju un mēraparātu paneli ar speciālu Onyx krāsas apgaismojumu;

ekskluzīvas interjera detaļas: perforētas ādas stūres apvalks ar GT-Line logotipu, nerūsoša metāla pedāļi un durvju sliekšņi;

salonā tekstila paklāji ar GT-Line uzrakstiem.

Jaunais 5008 modelis «GT-Line Plus» ir pieejams par pievilcīgu iepazīšanās cenu, sākot no 29 200 eiro (130 zs PureTech benzīnmotors ar 6 pakāpju automātisko pārnesumkārbu).

