Ford sola 2020. gadā piedāvāt pilnībā elektrisku apvidus auto

Sociālās apziņas (skatīt saiti uz Nielsen aptauju resursos) motivēti un gatavi nomāt, straumēt un dalīties precēs un pakalpojumos, tūkstošgažu mijas paaudzes pārstāvji ir mainījuši naudas tērēšanas paradumus, tādējādi mainot to, kā darbojas uzņēmumi, tostarp automobiļu ražotāji.

Un viņu revolucionārā domāšana visneiedomājamākajos veidos ietekmē arī to, ar kādiem automobiļiem viņi vēlas braukt.

Vairāk nekā 80% tūkstošgades mijas paaudzes pārstāvju uzskata, ka apvidus automobiļi pēdējo piecu gadu laikā ir kļuvuši videi draudzīgāki. Kliedējuši savu degvielas rijēju reputāciju, apvidus automobiļi nu ir 25% tūkstošgades mijas paaudzes pārstāvju iepirkšanās sarakstā kā iekārojamākie jaunie automobiļi. *

Ford plāno laist klajā jaunu pilnībā elektrisku apvidus automobili, kura paredzamais nobraucamais attālums būs vismaz 480 kilometri, ar ko pietiek, lai no Londonas aizbrauktu līdz Parīzei. Pērn Eiropā uzņēmums laida klajā trīs jaunus apvidus auto modeļus, savukārt jaunais bezizmešu modelis būs viens no pieciem, kas tiks laisti klajā līdz 2020. gadam.

«Apvidus automobiļu pārdošanas apjoms aug straujāk nekā jebkuram citam transportlīdzekļa veidam Eiropā, un par vidi domājošie tūkstošgades mijas paaudzes pārstāvji ir ievērojams augošā apvidus auto pieprasījuma dzinējspēks. Pērn Ford apvidus automobiļu pārdošanas apjoma pieaugums pārspēja pat straujo nozares izaugsmi,» stāsta Ford of Europe Mārketinga, pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas viceprezidents Rolants de Vārds.

Pērn Ford apvidus automobiļu — kompaktā EcoSport, vidējās klases Kuga un pilnizmēra Edge — pārdošanas apjoms Eiropā palielinājās par 31% salīdzinājumā ar 2015. gadu. Modeļiem Kuga un EcoSport pārdošanas apjoma ziņā tas ir bijis visu laiku labākais gads.** Apvidus automobiļu reģistrāciju skaits Eiropā 2016. gadā pieauga par 21%, un vairāk nekā ceturtdaļa jauno reģistrēto automobiļu bija tieši apvidus automobiļi.***

Un priekšstatus par automobiļa izvēli maina ne tikai jaunākie autovadītāji. Ford dati liecina, ka sportisko mazās un vidējās klases hečbeku pircēju vidējais vecums no 2010. līdz 2016. gadam ir palielinājies par vairāk nekā 10%.

Pērn Ford sportisko automobiļu, tostarp Fiesta ST, Focus ST un Focus RS, kā arī Ford Mustang, pārdošanas apjoms otro gadu pēc kārtas palielinājās par 60%.

* Ford Motor Company finansēta 5000 cilvēku aptauja Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē, kurā piedalījās automobiļu īpašnieki vai tie, kas plāno iegādāties automobili tuvāko 12 mēnešu laikā. Tūkstošgades mijas paaudzes respondenti vecumā no 17 līdz 34 gadiem.

** Ford of Europe savus pārdošanas datus aprēķina, izmantojot datus no tradicionālajām Eiropas valstīm, kurās to pārstāv vietējie pārdošanas uzņēmumi. Šīs valstis Austrija, Beļģija, Lielbritānija, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Rumānija, Zviedrija un Šveice.

*** JATO Dynamics rezultāti ir balstīti uz informāciju, ko sniedz JATO Consult — uzņēmuma konsultācijas pakalpojumu nodaļa. Rādītāji ir balstīti uz 30 Eiropas valstīm. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni www.jato.com

