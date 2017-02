Jaunākās drošības tehnoloģijas debitēs jaunajā Volvo XC60

Ženēvas auto šovā, kas tiks atklāts pēc nedēļas, Volvo gatavojas parādīt jauno apvidnieku XC60, kurš cita starpā saņems trīs jaunas vadītāja atbalsta sistēmas, kuru vienīgais uzdevums ir braucējus pasargāt no nepatikšanām jeb, citiem vārdiem, ar automātisku piestūrēšanu novērst draudošu sadursmi.

«Mēs jau daudzus gadus strādājam ar avāriju novēršanas sistēmām, un to efektivitāte ir acīmredzama. To gadījumu skaits, kad viens auto ietriecas cita auto aizmugurē, automātiskās ārkārtas bremzēšanas dēļ Zviedrijā vien ir sarucis par 45%*. Jaunajā XC60, ieviešot jaunas stūres un vadītāja atbalsta sistēmas, mēs spersim nākamo soli centienos samazināt tādu avāriju skaitu, no kurām varētu izvairīties,» stāsta Volvo Cars Drošības centra direktore Malina Ekholma.

Foto: Volvo

Volvo Cars inženieru izstrādātā City Safety aktīvās drošības sistēma tagad ir papildināta ar spēju izvairīties no priekšā esošā auto, ja ārkārtas bremzēšana vien no sadursmes pasargāt nevar. Tādā gadījumā, ja braukšanas ātrums ir 50 - 100 km/h, auto mēģinās pats šķērsli apbraukt.

Bez šīs sistēmas Volvo Cars jaunajā XC60 tiks iekļauta sistēma, kas palīdzēs novērst sadursmi ar pretējā joslā braucošu auto. Ja par Oncoming Lane Mitigation nodēvētā sistēma konstatēs neapzinātu izslīdēšanu no braukšanas joslas, stūres mehānismam automātiski tiks pielikts nepieciešamais spēks, lai mašīna atgrieztos savā joslā un nenotiktu sadursme. Šī sistēma darbojas ātruma diapazonā 60-140 km/h.

Foto: Volvo

Līdzīgu funkcionalitāti ir saņēmis arī Volvo izstrādātais un opcionāli pieejamais aklo zonu asistents; arī šī sistēma spēs patstāvīgi piestūrēt, lai nenotiktu sadursme ar blakus aklajā zonā braucošu auto.

Malina Ekholma norāda, ka tādējādi XC60 iegūs visus tos labumus, kas debitēja lielajos 90. sērijas automobiļos, un virzīs ražotāju tuvāk mērķim radīt tādus auto, lai no 2020. gada tajos cilvēki neietu bojā un negūtu nopietnas traumas.

Foto: Volvo

Jaunais XC60 bez jau minētajām sistēmām iegūs lielu dzīvnieku pamanīšanas sistēmu (Large Animal Detection), sistēmu, kas neļauj nobraukt no ceļa (Run-off Road Mitigation), kā arī pusautomātisko autopilotu Pilot Assist.

* Brīdinājums par sadursmi un automātiskās avārijas bremzes ir daļa no City Safety sistēmas. Avāriju skaita samazinājums par 45% Zviedrijā attiecas uz auto, kuri apgādāti ar šīs tehnoloģijas trešo paaudzi.

