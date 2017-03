Latvijā sāk piedāvāt modernizēto Golf

Gudrāks, drošāks un ar vairāk savienojuma iespējām – automobilim būs uzlabota standarta pakotne par to pašu sākuma cenu, bet atkarībā no aprīkojuma jaunais Golf būs pieejams ar 14 dažādām vadības palīgsistēmām, 9,2 collu skārienekrānu un žestu vadību, pusautomatizētu braukšanu. Jāpiebilst, ka šis ir pirmais modeļa atjauninājums Golf 43 gadus ilgušajā vēsturē, jo iepriekš modelis atjaunojās tikai paaudžu nomaiņās.

Tehniskā ziņā ar Golf atjauninājumu Volkswagen pārceļ premium klases tehnoloģijas uz kompakto segmentu. Automašīnai kopumā ir 14 braukšanas un drošības palīgsistēmas, tostarp Front Assist – ārkārtas bremzēšanas sistēmas gājēju uzraudzība, kas pieejama jau standarta pakotnē. Atjauninātais Golf ir arī viens no pirmajiem kompaktās klases automobiļiem, kas būs pieejams ar pusautomatizētām braukšanas funkcijām. Lane Assist – joslu maiņas brīdinājuma sistēma apvienojumā ar adaptīvo kruīza kontroli ACC ļauj Traffic Jam Assist sistēmai pārņemt kontroli līdz pat 60 km/h intensīvā satiksmē. Tā autonomi bremzē, palielina ātrumu un stūrē automašīnu.

Foto: Volkswagen

Reklāma

Jaunu konceptu ieguvušas arī automobiļa informācijas un izklaides sistēmas. Jaunais Golf ir pirmais kompaktās klases automobilis, kam pieejama žestu vadība kombinācijā ar 9,2 collu skārienekrānā. Ekrānu un vadības digitalizēto pasauli papildina Active Info Display (pilnībā digitāls instrumentu panelis), kas Golf modelī izmantots pirmo reizi. Sistēma Car-Net nodrošina savienojumu ar internetu, ļaujot lietotājiem pieslēgt viedtālruni, izvairīties no sastrēgumiem un pat atrast degvielas uzpildes staciju ar zemākajām cenām.

Foto: Volkswagen

Jaunais Golf ir arī viens no retajiem automobiļiem pasaulē, kas bez benzīna un dīzeļdegvielas tiek piedāvāts ar alternatīvām piedziņas sistēmām – dabasgāzi, hibrīdtehnoloģijām un elektrisko piedziņu. Piedāvātie benzīna (TSI) modeļi svārstās no jaunā 1.0 TSI ar 110 ZS līdz Golf R ar 310 ZS jaudu. Piedāvātie TDI modeļi attīsta no 115 ZS līdz 150 ZS lielu jaudu. Visiem TGI modeļiem jauda ir 110 ZS. Jaunais Golf ir pieejams vairākās komplektācijās, tostarp Trendline, Comfortline un sportiskajā R-Line specifikācijas pakotnē, kā arī GTI, R un e-Golf modeļa versijās. Tāpat modelis tiek piedāvāts sešās jaunās, spilgtākās eksterjera nokrāsās – melnā, baltā, dzeltenā, zilā, zaļā un pelēkā.

Foto: Volkswagen

Turklāt modeļa sākuma cena saglabājas nemainīga, lai arī bāzes modelis tagad ietver 6,5 collas lielu informācijas un izklaides ekrānu, jauna koncepta LED aizmugures gaismas un uzlabotu interjeru. Atjaunotais Golf Latvijā maksās nedaudz virs 16 tūkstošiem eiro.

-->













































Aizvērt Volkswagen Golf VII feislifts Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen







Saistītie raksti