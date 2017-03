Peugeot Instinct Concept jeb francūžu vīzija ar pašbraucošu auto

Peugeot Ženēvas auto izstādē prezentē koncepta automobili Peugeot Instinct Concept, kas parāda vīziju par pašbraucošu auto.

Peugeot Instinct Concept zem sportiskā un dinamiskā silueta slēpj jaunāko nākotnes tehnoloģiju un 300 zirgspēku plug-in hibrīda dzinēju (PHEV). Instinct Concept ļauj braukt bez vadītāja iejaukšanās, taču tam ir saglabāta arī iespēja vadīt automobili klasikā veidā. Auto ir četri dažādi braukšanas režīmi: divi aktīvie braukšanas režīmi (Drive Boot vai Drive Relax) un divi pašbraukšanas režīmi (Autonomous Sharp vai Autonomous Soft). Jebkurā gadījumā braukšanas režīmu vadītājs izvēlas pats, izmantojot komandu došanai vidus konsolē esošo ierīci i-Device, kas pašbraukšanas režīmā aizstās stūres ratu un pedāļus. Auto katrā LED lukturī slēpjas sīciņas kameras, kuras skenē apkārtni un ceļa virsmu un dalās ar informāciju uz dažādām vadītāja palīdzības sistēmām.

Peugeot Responsive i-Cockpit - daudzfunkcionāla un intuitīva vadītāja vieta, kas piemērojas saskaņā ar izvēlēto braukšanas režīmu. Vidus konsolē blakus 9,7 collu ekrānam atrodas jau pieminētā vadības ierīce i-Device, caur kuru automobilim var dot komandas. Auto spēj apgūt vadītāja uzvedību un pēc tās konfigurēt braukšanas stilu, nodrošinot vadītājam patīkamo mūzikas izvēli, auto darba režīmu, kā arī komforta iestatījumus salonā.

Peugeot Instinct Concept spēj lasīt informāciju no vadītāja viedierīcēm (SmartWatch, telefons, sociālo mediju kanāls, u.c.) un piedāvāt atbilstoši no ierīces nolasītajai informācijai piemērotu salona atmosfēru un atbilstošu braukšanas stilu. Piemēram, pēc treniņa auto savu vadītāju aizvedis uz mājām mierīgā braukšanas režīmā. Turklāt, auto spēj rūpēties par vadītāja laikā nokļūšanu galamērķī, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no viedierīces. Turklāt ar auto informācijas sistēmu var sinhronizēt mājas viedierīces (Smart TV, personālo datoru, mājas vispārīgās vadības ierīces, u.c.). Vadītāja uzdevums ir tik vien, kā ērti iesēsties pēc sava ķermeņa formas iestatītā sēdeklī un ērti atpūšoties braukt uz nākamo galamērķi.

Foto: Peugeot

«Pašbraucošā auto dizaina izstrādāšana bija ļoti aizraujošs izaicinājums,» saka Peugeot galvenais dizaineris Gils Vidals. «Bija nepieciešams apvienot aktīvo braukšanas stilu ar pašbraucošu automašīnu. Kopumā ieguvām patiesu braukšanas prieku sniedzošu pašbraucošu auto,» piebilda Vidals.

