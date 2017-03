Mercedes-AMG GT saimē gaidāms pieaugums

Jau drīzumā Mercedes-AMG modeļu klāstam pievienosies četru durvju kupeja, kas būs tiešs konkurents Porsche Panamera. Četru durvju Mercedes-AMG GT konceptuālās versijas pasaules pirmizrāde notiks Ženēvas automobiļu izstādē, kas medijiem un profesionāļiem durvis vērs jau 7.martā.

Jāteic, ka Mercedes-AMG ir vairāk nekā skopi, sniedzot papildus informāciju par jaunāko no konceptauto. Pagaidām publiski parādīts tikai tikai viens video un viens prototipa attēls, kurā auto redzams no aizmugures, bet ar to pietiek, lai redzētu, ka tas būs GT saimes automobilis tikai ar četrām sānu durvīm. Tāpat abos materiālos redzams, ka četru durvju konceptauto būs agresīva dizaina radiatora režģis, trapeces formas izplūdes caurule centrā gluži kā Bugatti supermašīnām, kā arī videokameras atpakaļskata spoguļu vietā.

