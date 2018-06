Jonass piektais pasaules čempionāta desmitajā posmā Francijā

Par etapa uzvarētāju kļuva Jonasa komandas biedrs Horhe Prado no Spānijas, kurš pirmajā braucienā bija trešais, bet otrajā uzvarēja. Spānis līdz ar to tika pie 45 punktiem, samazinot atstarpi no Jonasa pasaules čempionāta kopvērtējumā.