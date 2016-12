Slavenā rallista Sūlberga dēls rallija sacensībās debitēs Latvijā

2003.gada pasaules čempiona rallijā, kā arī 2014. un 2015.gada pasaules čempiona rallijkrosā Petera Sūlberga dēls Ulivers nākamgad tieši Latvijā debitēs rallija sacensībās.

Jau oktobra sākumā pēc pasaules rallijkrosa čempionāta posma Rīgā 15 gadus vecais Ulivers Sūlbergs aizvadīja testus ar SRT komandas «Peugeot 208 R2» automašīnu, atzīstot, ka tas bijis viņa sapnis.

Jau tobrīd portāla «Go4speed» rīcībā esošā informācija liecināja par to, ka Sūlbergs juniors 2017.gadā plāno uzsākt rallija karjeru Latvijā. Savukārt šonedēļ to portālam apstiprinājis pats Ulivers, kuram vēl gan no Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) Rallija komisijas ir jāsaņem īpaša licence, kas ļaus startēt Latvijā.

«Jā, nākamgad plānoju startēt Latvijas rallija čempionātā. Pirmās divas sacīkstes startēšu rallijsprinta ieskaitē, bet pēc tam braukšu lielajā rallijā,» portālam «Go4speed» apstiprinājis Ulivers Sūlbergs, arī tagad atzīstot, ka Latvijā notikušie testi ar rallija mašīnu bijusi labākā pieredze viņa dzīvē. «Rallijs ir mans lielākais sapnis, tā ir vienīgā motorsporta disciplīna, kuru gribu braukt.»

Sūlbergs apstiprinājis, ka trasē dosies ar SRT komandas «Peugeot 208 R2» automašīnu. «Tagad svarīgi būs trenēt stenogrammu, kā arī koncentrāciju. Ceru, ka pirms rallija debijas vēl aizvadīsim testus ar SRT. Protams, daudz ko mācīšos no mammas un tēta. Pirmajos divos posmos būs svarīgi mācīties, bet vēlāk, kad startēšu lielajā rallijā, mērķis būs cīnīties par Top 5.»

2013.gadā, būdams tikai 12 gadus vecs, savu rallija karjeru Latvijā sāka bijušā pasaules rallija čempionāta pilota Harri Rovanperes 12 gadus vecais dēls Kalle Rovanpere, kurš šogad 16 gadu vecumā kļuva par Latvijas rallija čempionu LRČ1 klasē.

2017.gada Latvijas rallija čempionāts paredzēts septiņos posmos. Seriāls startēs ar divām ziemas sacīkstēm - pirmo reizi Latvijas čempionāta posma statusā nonākušo ralliju «Alūksne», kā arī leģendāro ralliju «Sarma» Gulbenē. Vasaras sezonu ievadīs rallijs «Talsi», savukārt viena no pēdējo gadu lielākajām izmaiņām kalendārā ir rallija «Latvija» pārcelšanās no rudens uz vasaras vidu. Sezonas pēdējie posmi būs ar starptautisku garšu - piektais posms norisināsies Igaunijā, «Voru Rally» sacīkstē, savukārt pēdējie divi posmi tiks aizvadīti Eiropas rallija čempionāta posma «Rally Liepāja» ietvaros.

