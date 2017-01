Beļģis Nevils vadībā pēc traģēdijas skartā Montekarlo rallija pirmās dienas

«Hyundai» komandas beļģu braucējs Tjerī Nevils piektdien izvirzījies vadībā pēc jaunās sezonas pasaules rallija čempionāta (WRC) pirmā posma, kas risinās Montekarlo, pirmās pilnās dienas.

Nevils uzvarējis četros no astoņiem ātrumposmiem, kas pašlaik ļauj par 45 sekundēm apsteigt četrkārtējo pasaules čempionu Sebastjanu Ožjē no Francijas, kurš šosezon brauc «M-Sport» vienībā ar «Ford» automobili, kā arī vēl vienu «M-Sport» pilotu Otu Tenaku no Igaunijas.

Ožjē pēc vairākām neveiksmēm ilgstoši atradās vien trešajā pozīcijā, bet uzvarēja piektdienas noslēdzošajos divos ātrumposmos un atguva Nevilam 27 sekundes.

Nākamajās divās dienās atlicis aizvadīt vēl deviņus ātrumposmus.

Kā ziņots, pirmais dops notika ceturtdien un tas noslēdzās ar traģēdiju, jo pēc jaunzēlandieša Haidena Padona avārijas bojā gāja kāds no līdzjutējiem, kurš centās neatļautā vietā uzņemt fotogrāfiju. Respektējot bojāgājušo, «Hyundai» pilots Padons piektdien neizgāja uz starta.

LETA jau ziņoja, ka pērn ceturto gadu pēc kārtas par pasaules čempionu kļuva Ožjē, kurš pārstāvēja «Volkswagen» komandu, taču pēc tam, kad Vācijas vienība paziņoja par nestartēšanu šī gada čempionātā, francūzis pārgāja uz «M-Sport Ford» komandu.

Šosezon pasaules čempionātā ir plānoti 13 posmi.