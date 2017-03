RE Autoclub triumfē rallijreidā Northern Forest

No 24. līdz 26.februārim Karēlijā, Krievijā norisinājās šī gada pirmais FIA Pasaules kausa un Krievijas čempionāta posms rallijreidā «Northern Forest 2017». Tajā pašmāju auto klubu pārstāvēja 3 ekipāžas, tai skaitā J. Ampuja un M. Hurskainens (Mitsubishi MPR 107), kurš izcīnīja pirmo vietu absolūtajā vērtējumā par vairāk kā 7 minūtēm apsteidzot brāļus Novikovus no Krievijas (G-Force BARS).

Pirmajās divās sacensību dienās par līdera pozīcijām sacentās abas «RE Autoclub» somu ekipāžas: Tapio un Toni Lauroneni (Mitsubishi L2), kā arī J. Ampuja un M. Hurskainens (Mitsubishi MPR 107), kuri pēc pirmo divu sacensību dienām un veiktajiem 227 km attiecīgi uzrādīja trases ātrāko un trešo ātrāko laiku. Somu piloti šajā sniegoti ledainajā ziemas posma trasē jūtas kā mājās un šīs ekipāžas pierādīja, ka ir ļoti ātras, sasniedzot pat 175 km/h.

Diemžēl līdera pozīcijas Lauronens saglabāja tikai sacensību pirmajās divās dienās - prologā un divos ātrumposmos, kuros ekipāža apsteidza otrās vietas ieguvējus par aptuveni 7 minūtēm, turklāt pēdējos 100 km braucot tikai izmantojot 5 ātrumu. Kad ekipāža finišēja, sporta automašīnai bija nepieciešams mainīt ātrumkārbu, ko diemžēl neizdevās veikt tam atvēlētajā laikā. Sacensības ātrākajai ekipāžai bija beigušās.

J. Ampuja rallijreidā «Northern Forest» startēja no beigu pozīcijām un galvenais izaicinājums bija apsteigt priekšā esošās ekipāžas. Somu ekipāža 3 posmos apsteidza kopumā 10 sporta automašīnas un ieguva ātrākās ekipāžas titulu. Tas autosportistam nodrošināja bezmaksas dalību rallijreidā «Silk Way Rally 2017», kurš norisināsies no 5.-22.jūlijam.

«Otro gadu pēc kārtas mēs ieguvām ļoti zīmīgu apbalvojumu par ātrāko sniegumu trasē - ceļazīmi uz «Silk Way Rally 2017,» stāsta «RE Autoclub» direktors Roberts Elbakjans.

Pirmo trīs vietu ieguvēji Krievijas čempionātā:

J.Ampuja un M.Hurskainens (Mitsubishi MPR 107) - 4:20:06 (absolūti ātrākā ekipāža)

A.Novikovs un V.Novikovs (G-Force BARS) - 4:27:28 (+0:07:22)

V.Horošavcevs un A.Nikolajevs (BMW X3) - 4:44:49 (+0:24:43)

Citai «RE Autoclub» ekipāžai - A. Terentjevam un A. Berkutam no Krievijas (Ford Raptor F150SVT) - pirmais sacensību posms ar ātrāko laiku T2 klasē bija veiksmīgs. Vēlāk sacīkšu auto piemeklēja tehniskas problēmas ar degvielas padeves sistēmu. Pēdējās sacensību dienas 178 km garo posmu A.Terentjeva pilotētā ekipāža gan finišēja, taču bez cerībām uz godalgoto vietu.

Rallijreids «Northern Forest» ir vienīgais sniega un ledus klātais rallijreida posms FIA Pasaules kausa posmu sērijā. To veido 408 km gara trase kas jāveic 3 dienu laikā (1.posms 103 km, 2. - 125 km un 3. - 180 km).

