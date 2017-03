Jonass pēc PČ posma Indonēzijā: Šoreiz veiksme nebija manā pusē

Talantīgajam latviešu motokrosa braucējam Paulam Jonasam no «Red Bull KTM Factory Racing» komandas pasaules čempionāta otrajā posmā Indonēzijā veiksme nebija sabiedrotā, izteicās sportists.

Aizvadītajā nedēļas nogalē pasaules čempionāta posmā Indonēzijā sportisti saskārās ar neierasti dubļainu trasi, kas lietaino laikapstākļu dēļ bija neizbraucama. Pirmajā braucienā Jonass MX2 klasē bija līderis, taču dažas minūtes pirms laika atskaites beigām latvietis iestrēga dubļos un finišēja 14.pozīcijā. Savukārt otrajā braucienā viņš veica tikai piecus apļus, bet sacensības pēc tam, kad līderi bija nobraukuši deviņus apļus, tika apturētas.

Noslēgumā Latvijas sportists šajā etapā bija spiests samierināties ar 21.vietu, bet sezonas pirmajā posmā Katarā viņš izcīnīja uzvaru.

«Sacīkstes nebija tādas, kā plānots. Šoreiz veiksme nebija manā pusē. Trase bija ļoti slikti sagatavota un jau sestdien atsevišķi braucieni tika atcelti,» komandas pārstāvji citē Jonasa teikto. «Svētdien biju vadībā gandrīz visu pirmo braucienu, taču tad iebraucu dubļu bedrē, kā rezultātā motociklu no tās ārā nevarēju dabūt veselu apli.»

«Savukārt otrajā braucienā viens no sportistiem man priekšā krita, un man nekas cits neatlika, kā uzbraukt virsū viņa motociklam. Sacīkstes atsāku no pēdējās vietas, bet aizcīnījos līdz 14.pozīcijai, taču tad motociklu piemeklēja problēma - pieļāvu kļūdu, bet braucamo nevarēju no jauna iedarbināt. Esmu vīlies, taču šis bija tikai sezonas otrais posms,» izteicās Jonass.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē pēc diviem posmiem līderis ar 78 punktiem ir beļģis Žiljēns Lībers, viņam ar 72 punktiem seko šveicietis Žeremijs Sīvers, bet 70 punkti ir francūzim Benuā Paturelam. Tikmēr Jonass ar 57 punktiem atkritis uz piekto pozīciju.

Pērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē. Savukārt 2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions.

Šajā sezonā pasaules čempionātā paredzēti 19 posmi, bet Latvijas etaps Ķegumā notiks maija pirmajā nedēļas nogalē.

