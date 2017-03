Jonass izcīna uzvaru pasaules čempionāta posmā Argentīnā

Talantīgais latviešu motokrosa braucējs Pauls Jonass no «Red Bull KTM Factory Racing» komandas svētdien izcīnīja uzvaru Argentīnā notiekošajā pasaules čempionāta trešajā posmā MX2 klasē, triumfējot abos aizvadītajos braucienos.

Līdz ar to Jonass izcīnījis otro uzvaru šajā sezonā un arī karjerā, jo februāra beigās viņš bija labākais pirmajā posmā Katarā. Pateicoties svētdien gūtajai uzvarai, latvietis pasaules čempionāta kopvērtējumā pakāpies uz otro vietu.

Jonass sestdien izcīnīja uzvaru kvalifikācijā, taču svētdienas sacensību startā viņu apsteidza komandas biedrs, spānis Horhe Prado Garsija. Abi sportisti sacīkstes sākumā viens ar otru sīvi cīnījās, tomēr otrajā aplī latvietis pārņēma vadību. Latvijas sportistam pakāpeniski izdevās palielināt savu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem, bet finišā viņš francūzi Benuā Paturelu apsteidza par vairāk nekā četrām sekundēm.

Tikmēr trešais pirmajā braucienā bija Garsija, kurš no Jonasa atpalika par septiņām sekundēm.

Savukārt otrā brauciena sākumā atkal bija spraiga cīņa starp KTM motociklu braucējiem Jonasu un Garsiju, taču pirmajā līkumā pirmais iebrauca latvietis. Neilgi pēc tam spānis gan viņam vadību atņēma, tomēr pēc dažiem līkumiem Latvijas sportists atkal bija priekšā, turklāt turpinājumā viņš palielināja savu atstatumu.

Sacensību turpinājumā Garsiju apdzina šveicietis Žeremijs Sīvers, kurš līdz ar to izvirzījās otrajā vietā un centās tuvoties Jonasam. Tas Šveices sportistam pakāpeniski izdevās, katrā no apļiem nedaudz samazinot atpalicību, bet ar to nebija pietiekami, lai latvieti noķertu. Brauciena noslēgumā Jonass konkurentu apsteidza par vairāk nekā trim sekundēm.

Arī otrajā braucienā otro vietu izcīnīja Jonasa komandas biedrs Garsija, kurš divu braucienu summā izcīnīja otro vietu. Tikmēr pie trešās pozīcijas šajā posmā tika Sīvers.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē par līderi ar 110 punktiem kļuvis Sīvers, kamēr otrais ar 107 punktiem tagad ir Jonass. Savukārt pirmo trijnieku ar 104 punktiem noslēdz Paturels, kurš otrajā braucienā ierindojās vien devītajā vietā un posma summā ieņēma ceturto pozīciju.

Svētdien norisinās sacensības arī prestižākajā MXGP klasē.

Sezonas pirmajā posmā Katarā Jonass izcīnīja uzvaru, bet otrajā etapā dubļainajā Indonēzijas trasē viņam divi neveiksmīgi braucieni un 21.vieta. Iepriekšējo reizi braucienā latvietis bija spējis uzvarēt 2015.gada sezonas beigās, kad bija labākais Meksikā. Iepriekšējās sezonās šajā klasē dominēja viņa komandas biedrs Džefrijs Herlingss, kurš tagad beidzot pārgājis uz MXGP klasi.

Pērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē. Savukārt 2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions.

Pērn MX2 klasē startēja vēl divi latvieši Kārlis Sabulis un Roberts Justs, kurš iepriekšējā sezonā guva pat četrus smadzeņu satricinājums, kas viņam pēc ārstu ieteikuma licis priekšlaicīgi noslēgt karjeru.

Šajā sezonā pasaules čempionātā paredzēti 19 posmi, bet Latvijas etaps Ķegumā notiks maija pirmajā nedēļas nogalē.

