Hamiltons ātrākais pirmajos divos jaunās F-1 sezonas treniņbraucienos

Lielbritānijas pilots Lūiss Hamiltons no «Mercedes» komandas piektdien uzrādīja ātrākos apļa laikus Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmā posma - Austrālijas «Grand Prix» - pirmajos divos treniņbraucienos.

Pirmajā piektdienas treniņā trīskārtējais pasaules čempions Hamiltons savā labākajā mēģinājumā apli veica vienā minūtē un 24,220 sekundēs, savu jauno komandas biedru Valteri Botasu no Somijas apsteidzot par 0,583 sekundēm.

Botass uz «Mercedes» pārnāca starpsezonā, atstājot «Williams» komandu. Viņš aizstāj pagājušās sezonas F-1 čempionu Niko Rosbergu no Vācijas, kurš neilgi pēc titula iegūšanas negaidīti paziņoja par karjeras beigām.

Tā kā F-1 čempionātā bolīdus ir piemeklējušas ievērojamas tehniskās izmaiņas, padarot formulas ātrākas, Hamiltons piektdienas pirmajā treniņā apli veica par vairāk nekā trim sekundēm ātrāk, nekā viņam tas izdevās pirmajā treniņsesijā pirms gada.

Tikmēr trešajā un ceturtajā vietā sekoja abi «Red Bull» braucēji - austrālietis Daniels Rikjardo un nīderlandietis Makss Verstapens.

Savukārt pirmo sešinieku noslēdza «Ferrari» braucēji, soms Kimi Reikenens un vācietis Sebastjans Fetels, taču šīs vienības piloti trasē bija diezgan neilgu laiku.

Otrajā treniņbraucienā atkal ātrāko laiku uzrādīja Hamiltons, kurš šoreiz apli veica vienā minūtē un 23,620 sekundēs, kas tikai par sekundes desmitdaļu atpalika no Austrālijas trases rekorda, ko 2011.gadā uzstādīja Fetels.

Šoreiz otrais bija tieši Fetels, kurš Hamiltonam zaudēja 0,547 sekundes, kamēr pēc tam sekoja Botass un Reikenens. Pirmo sešinieku tikmēr noslēdza Rikjardo un Verstapens.

Pirmajās treniņbraucienu sesijās vairākiem braucējiem neizdevās savaldīt savas formulas, turklāt avāriju piedzīvoja «Renault» braucējs Džolians Palmers no Lielbritānijas. Tiek uzskatīts, ka šosezon bolīdi to savaldīšanā no pilotiem prasa krietni lielāku piepūli nekā iepriekš.

Vēl vienu treniņu piloti aizvadīs sestdien, kad arī notiks kvalifikācija, bet pašas sacensības norisināsies svētdien.

Šajā sezonā sportisti aizvadīs 20 posmus, kas ir par vienu mazāk nekā pērn, jo netika panākta vienošanās par «Grand Prix» norisi Vācija. Sezona noslēgsies 26.novembrī Abū Dabī.