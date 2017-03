Audi Sport parāda šīs DTM sezonas sacīkšu auto

Pagājušā gada pasaules rallijkrosa čempiona Matiasa Ekstroma Audi RS 5 DTM. Foto: Audi

Līdz jaunās DTM sezonas pirmajam posmam ir atlicis nedaudz vairāk par mēnesi, tomēr Audi Sport jau tagad ir atklājuši kā izskatīsies zīmola sešas Audi RS 5 DTM sacīkšu mašīnas, kuras pilotēs Matiass Ekstroms un Niko Millers no Audi Sport Team Abt Sportsline, Loiks Divāls un Maiks Rokenfellers no Audi Sport Team Phoenix un Renē Rasts un Džeimijs Grīns, kuri pārstāvēs Audi Sport Team Rosberg vienību. Nākamnedēļ no pirmdienas līdz ceturtdienai ar šiem auto paredzēti pēdējie pirmssezonas testi Hokenhaimā, bet nedēļas nogalē no 5.- līdz 7.maijam šeit pat tiks aizvadītas sezonas pirmās sacensības.