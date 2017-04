Hamiltons revanšējas Fetelam F-1 sezonas otrajā etapā

Jaunās Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas otrajā etapā svētdien Šanhajā labākais bija brits Lūiss Hamiltons, kuram sekoja vācietis Sebastjans Fetels.

Līdz ar to «Mercedes» komandu pārstāvošais brits revanšējās savam vācu konkurentam no «Ferrari» vienības par sezonas pirmo etapu, kad uzvarēja Fetels.

Trešo vietu svētdien guva talantīgais «Red Bull» komandas braucējs Makss Verstapens no Nīderlandes, kurš sīvā cīņā pēdējos apļos noturēja aiz muguras austrāliešu komandas biedru Danielu Rikjardo. Zīmīgi, ka pēc neveiksmīgas kvalifikācijas Verstapens sacīksti sāka tikai no 19.pozīcijas.

Hamiltons tagad savā karjerā uz goda pjedestāla kāpis 106 reizes, kas ir tikpat cik Alēns Prosts. Vairāk vietas uz pjedestāla (155) ir tikai Mihaelam Šūmaheram.

Sacīkstes sākās mitrā trasē un pirmajos līkumos savas pozīcijas noturēja Hamiltons, Fetels, kā arī otrs «Mercedes» braucējs Valteri Botass no Somijas, kamēr Rikjardo apsteidza «Ferrari» vienības somu pilotu Kimi Raikonenu. Jau pēc diviem apļiem piloti masveidā devās trasē mainīt riepas uz sausajām, bet ceturtajā aplī starta finiša taisnē avarēja «Sauber» komandas itāļu pilota Antonio Džovinaci formula un trasē devās drošības mašīna. Zīmīgi, ka Džovinaci, kurš sezonas pirmajos divos etapos aizstāja Vācijas pilotu Paskalu Vērleinu, ļoti līdzīgā situācijā avarēja arī sestdien kvalifikācijā.

Fetels no vadošajiem pilotiem riepas bija nomainījis visātrāk un pirmo apļu haosa dēļ izrādījās, ka viņš ir lielākais cietējs, jo pēc drošības mašīnas atgriešanās trasē bija tikai sestais, tomēr pakāpās uz piekto pozīciju, kad īslaicīgas tehniskas problēmas piemeklēja Botasu. Pirmajā četriniekā bija Hamiltons, Rikjardo, Raikonens un ievērojamu kāpumu veikušais Verstapens.

Turpinājumā Verstapens ātri apdzina Raikonenu, iekļūstot trijniekā, un pēc pāris apļiem arī Rikjardo. 20.aplī Fetels apsteidza Raikonenu un jau aiznākamajā aplī arī Rikjardo. Kaut Verstapens bija piecu sekunžu attālumā arī viņš ātri tika panākts un sacīkstes vidū priekšā jau bija divi ātrākie piloti Hamiltons un Fetels, šādi aizbraucot līdz distances beigām.

Pēdējos apļos tehniskas problēmas bija Verstapenam, tomēr viņam izdevās noturēt aiz muguras komandas biedru.

Aiz šiem braucējiem sekoja Raikonens, Botass, «Toro Rosso» pilots spānis Karloss Sainss, dāņu pilots Kevins Magnusens no «Haas» vienības, meksikānis Serhio Peress no «Force India», kā arī desmitnieku otrajā sacīkstē pēc kārtas noslēdza otrs «Force India» pilots Estebans Okons no Francijas.

Līdz ar to pēc diviem etapiem pa 43 punktiem ir Hamiltonam un Fetelam, kuriem ar 25 punktiem seko Verstapens, kuram cieši aiz muguras ir Botass un Raikonens.

No šī gada F-1 čempionāts atrodas ASV mediju uzņēmuma «Liberty» paspārnē. Čempionāta iegādes process tika uzsākts pērnā gada septembra sākumā, bet noslēgts janvāra beigās. Par jauno seriāla vadītāju kļuva Čeiss Kerijs, kurš amatā nomainīja sacensību ilggadējo vadītāju Bērniju Eklstounu.

Jaunajā sezonā F-1 bolīdiem ir vairāki tehniskie jauninājumi. Līdz ar jaunajiem noteikumiem spēkrati ir par līdz pat piecām sekundēm aplī ātrāki, taču tas galvenokārt notiek uz līkumu rēķina, kamēr taisnēs auto ātrums pat sarucis.

Pirmo reizi kopš 1994.gada F-1 trasē nevar redzēt iepriekšējās sezonas čempionu aizstāvam savu titulu. Pagājusī sezona noslēdzās ar negaidītu čempiona aiziešanu, dažas dienas pēc tās beigām par karjeras noslēgšanu paziņojot vācietim Niko Rosbergam no «Mercedes», kura vietā par Hamiltona komandas biedru kļuvis Botass.

Šajā sezonā sportisti aizvadīs 20 posmus, kas ir par vienu mazāk nekā pērn, jo netika panākta vienošanās par «Grand Prix» norisi Vācijā. Sezona noslēgsies 26.novembrī Abū Dabī.

