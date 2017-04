Pēc Markesa kritiena sezonas favorīts Vinjaless uzvar arī «MotoGP» Argentīnas posmā

Par šīs sezonas favorītu uzskatītais Spānijas motošosejas braucējs Maveriks Vinjaless no «Movistar Yamaha» komandas svētdien triumfēja jaunās pasaules čempionāta sezonas otrajā posmā prestižākajā «MotoGP» klasē, kas risinājās Argentīnā.

Sacīksti no pirmās starta pozīcijas iesāka pērnās sezonas spēcīgākais pilots Marks Markess no «Repsol Honda» komandas, tomēr trešajā aplī viņš piedzīvoja kritienu un vadību pārņēma Vinjaless, to vairs neatdodot.

Vinjaless dominēja ziemas testos un sezonas pirmajā sacīkstē Katarā, tomēr sestdien kvalifikācijā viņš palika tikai sestajā vietā, jo pirmoreiz šosezon brauca slapjā laikā.

Argentīnā otro vietu guva pieredzējušais Vinjalesa komandas biedrs Valentīno Rosi, kuram šis bija 350. pasaules čempionāta posms karjerā, bet trešo vietu izcīnīja brits Kels Kračlovs («LCR Honda»). Rosi otrais bija pēdējos sešos apļos un piekāpās Vinjalesam par trim sekundēm, nespējot viņa uzvaru nopietni apdraudēt.

Vinjaless kļuvis par otro braucēju 16 gadu laikā, kurš triumfējis sezonas pirmajos divos etapos. 2014.gadā to spēja paveikt arī Markess.

Kopvērtējuma līderim Vinjalesam pēc diviem etapiem ar 50 punkti, viņam ar 36 punktiem seko Rosi, bet 20 punktus savācis pirmajā posmā otro vietu guvušais itālis Andrea Dovicioso ar «Ducati», kuru Argentīnā otro gadu pēc kārtas no trases izsita cits braucējs.

Pagājušajā sezonā Markess sev trešo pasaules čempiona titulu «MotoGP» klasē nodrošināja jau trīs etapus pirms sezonas beigām, otrajā vietā paliekot deviņkārtējam pasaules čempionam Rosi, kurš septiņus titulus ir izcīnījis prestižākajā klasē.

