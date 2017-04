Tuvojas bezceļu svētki Signāls EM trophy 2017

Jaunā 2017. gada trofi reidu sezona, klusi iesākusies ar sacensībām Igaunijā februāra vidū, šobrīd gatavojas šīs sezonas lielākajam notikumam.

No 5. līdz 7. maijam Madonas pusē norisināsies bezceļu svētki Signāls EM trophy 2017! Sezonu sāks arī NEZ trofi reidu čempionāts. Savu dalību tajā jau apstiprinājuši arī dalībnieki no kaimiņvalstīm - Lietuvas un Igaunijas, tai skaitā pagājušā gada Ladoga trophy uzvarētājs Nerijus Gurklis ar stūrmani Aigaru Zeizu un latviešu trofi autobūves meistara Viļņa Zeizas radīto auto. Tāpat sezonu sāks Latvijas kausa izcīņas trofi reidu tūrismā dalībnieki, kā arī norisināsies pirmais Can Am Trophy posms, kas šajā gadā arī ieguvis Latvijas kausa statusu.

Trofi reidu čempionāts arī šogad sacensības sāks ar braucienu apkārt Madonai, tomēr, ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, organizatori sacensību ievadā plāno nedaudz vairāk noslogot sportistus, tāpēc iespējami negaidīti pārsteigumi. Pagājušā gada prologa brauciens apkārt Madonai arī šogad iekļauts programmā, taču papildināts ar jauniem mežistrādes tehnikas sagatavotiem vingrošanas elementiem. Arī ceļš no Madonas līdz pat atpūtas bāzei Lāci šoreiz nesīs jaunas vēsmas, un ļoti iespējams, ka arī kādu negaidītu piedzīvojumu.

Reklāma

Latvijas tūrisma kausa izcīņa šogad solās būt gana interesanta, jo pēc ilgāka pārtraukuma sacensību kalendārā ir 6 posmi, no kuriem tikai 5 labākie tiek iekļauti gada kopvērtējumā. Pirmais posms šoreiz sola jaunu skatījumu uz Madonas ceļiem, jo trasi tūrisma kausa dalībniekiem sagatavos Austris Gailītis, kas savukārt sola jaunas vēsmas tūrisma kausa maršrutā un veicamajos uzdevumos. Neapšaubāmi savas korekcijas ieviesīs arī tas, ka Madonas pusē vēl joprojām ir redzams sniegs un zeme vēl nav atkususi!

Taču visbūtiskākās izmaiņas gaidāmas tieši CanAm Trophy, jo no šā gada arī šo sacensību statuss ir Latvijas kauss. Taču tās nav vienīgās izmaiņas, papildināts ir arī ieskaites klašu klāsts. Būtiskākais jauninājums ir ieskaites grupa «Side by side» - kategorija, kas diezgan populāra kļuvusi lielā daļā Eiropas sacensību. Tomēr nelielas izmaiņas ieviestas arī ATV klasēs, un šogad tās dalās šādi: ATV sport kategorija palikusi bez izmaiņām no pagājušā gada, bet ATV Hobijs šogad iedalīts līdz 750 kubikcentimetriem un virs 750, kas ļaus daudz precīzāk noteikt spēcīgākos braucējus katrā kategorijā. Nelielas tehniskas izmaiņas piedzīvojušas arī automašīnu klases CT1 un CT2, kas vairāk skaidrojams ar tehnisko noteikumu harmonizēšanu starp Baltijas valstīm. Un tomēr sacensību lieldraugs arī tāpat kā pagājušajā sezonā būs SDK, un arī šogad sezonas izskaņā tiks izspēlēta balva - kvadricikls vienam no CanAm trophy dalībniekiem.