Vērleins izveseļojies un Sauber komandā debitēs šajā nedēļas nogalē

Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta braucējs Paskals Vērleins no Vācijas ir ticis galā ar veselības likstām un «Sauber» komandas sastāvā debitēs šajā nedēļas nogalē Bahreinā.

Vērleins janvārī Maiami notikušajās «Race of Champions» sacensībās traumēja kaklu un fiziskajā ziņā nebija gatavs sākt sezonu. Vācijas sportists izlaida pirmo ziemas treniņu sesiju Barselonā, turpinot atlabt no traumas, bet atgriezās otrajā treniņu nedēļā, kā arī piedalījās abās piektdienas treniņu sesijās šīs sezonas pirmajā F-1 posmā Melburnā, tomēr pēc tam pavēstīja, ka sacīkstē nepiedalīsies. Tāpat viņš nebija gatavs sacensties iepriekšējā nedēļā notikušajā etapā Ķīnā.

Tomēr otrdien kļuvis zināms, ka 22 gadus vecais Vērleins uz starta izies šonedēļ gaidāmajā sezonas trešajā posmā Bahreinā.

«Labas ziņas. Esam priecīgi pavēstīt, ka Paskals Vērleins atgriezīsies pie mūsu formulas stūres Bahreinas posmā,» otrdien tvītoja «Sauber» komanda.

Sezonas pirmos divus posmus Vācijas pilota vietu ieņēma pērnā gada GP2 seriāla vicečempions Antonio Džovinaci no Itālijas, kurš starpsezonā tika minēts kā viens no pretendentiem uz vietu spēcīgajā «Mercedes» komandā. Tiesa, to viņš tā arī nedabūja, bet Austrālijas posmā ar «Sauber» formulu viņš bija 12.vietā, kamēr divas nedēļas vēlāk Ķīnā viņš piedzīvoja avāriju un izstājās.

Aizvadītajā sezonā Vērleins pārstāvēja vairs jau neeksistējošo «Manor» komandu, tikdams pie viena punkta.

Šajā sezonā fiziskā kondīcija F-1 pilotiem kļuvusi īpaši nozīmīga, jo pēc noteikumu izmaiņām formulas kļuvušas ātrākas un tās ir grūtāk pilotēt.

Šajā F-1 sezonā kopā būs 20 etapi, bet pirmajā posmā Austrālijā uzvaru izcīnīja vācietis Sebastjans Fetels no «Ferrari», kamēr Ķīnā labākais bija brits Lūiss Hamiltons no «Mercedes». Abi ar vienādu punktu skaitu pašlaik arī ir čempionāta kopvērtējuma līderi.

