Brāļi Baumaņi gatavi startam pasaules un Eiropas rallijkrosa čempionāta posmā Portugālē

Šajās brīvdienās Montalegrē, Portugāles ziemeļos norisināsies pasaules rallijkrosa čempionāta otrais posms, kā arī šīs sezonas pirmās sacensības Eiropas rallijkrosa čempionāta Super 1600 klases dalībniekiem. Tas nozīmē, ka brīvdienās būs jājūt līdzi ne tikai abiem Supercar klases braucējiem, tas ir, Jānim Baumanim un Reinim Nitišam no Team STARD un EKSRX komandām, bet arī Artim Baumanim, kurš šogad pievienojies Volland Racing vienībai un brauks ar S1600 klases Škoda Fabia.

«Noskaņojums Team STARD ir labs. Trīs nedēļās starp Barselonas posmu un šo posmu komanda ir paveikusi labu darbu, ir veikta dziļa analīze un mašīnai ir veikti dažādi uzlabojumi. To, vai tie strādās, redzēsim rīt treniņbraucienos, bet domāju, ka visam vajadzētu būt labi. Protams, pirms sacensībām ir neliels stress, taču tā tas ir vienmēr un tā tam jābūt. Portugālē ar Supercar klases mašīnu sausos apstākļos vēl neesmu braucis un tas visu sarežģī, jo šī ir viena no tehniski grūtākajām trasēm čempionātā ar daudziem pagriezieniem, pacēlumiem un kritumiem. Bet sestdien viss sākas no jauna, tā ka jānoskaņojas un jādod virsū! Turam īkšķus!» pirms sacensībām saka Jānis Baumanis.

Arī Jāņa brālis Artis pirms 2017.gada Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmā posma ir noskaņots pozitīvi un gatavs cīnīties par godalgotām vietām.

«Piektdiena ir galā. Tehniskā kontrole izieta, mašīna pārbaudīta, esam nosvērušies, apstiprināts un esam gatavi sacensībām. Portugālē beidzot spīd saule un garastāvoklis ir ļoti labs, tā ka ar nepacietību gaidu sezonas sākumu. Arī jaunais auto ir gatavs. Protams, prieks arī par Jāņa komandu, kura ir sekmīgi aizvadījusi testus pēc pirmā posma un ātruma līdz ar to vajadzētu būt krietni labākam. Tagad atliek vien cerēt, ka sportisti trasē uzvedīsies godīgi un nebūs nekādi lieki kontakti,» - tā Artis Baumanis.

World RX 2016.gada Portugāles posma fināls

Pasaules un Eiropas rallijkrosa čempionāta sacensības ievadīs brīvie treniņbraucieni, kas sestdien sāksies plkst.12 pēc Latvijas laika. Pēc tiem būs aptuveni nojaušams spēku samērs, taču visu autosportistu spēku un patieso konkurētspēju parādīs pirmā kvalifikācijas braucienu sesija, kuras starts paredzēts 15:30 pēc Latvijas laika.

Piektdien notika arī ierastā starta vietu izloze. Atbilstoši tai Jānis Baumanis startēs pirmās kvalifikācijas pēdējā braucienā no nosacīti trešās starta pozīcijas kopā ar Sebastjanu Lēbu, Peteru Solbergu, Žanu Baptistu Dubūru un Martinu Kažmarski, savukārt Artim sacensības sāksies jau savas klases pirmajā braucienā no trešās starta pozīcijas kopā ar Kristiānu Žābo, Antonio Susu, Ondreju Smetanu un Larsu Kristianu Roslandu.

