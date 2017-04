PČ posmā Ķegumā MXGP klasē mājinieku nebūs

Neviens vietējais Latvijas braucējs neizies uz starta nākamajā nedēļas nogalē «Zelta zirga» trasē Ķegumā gaidāmajā pasaules čempionāta motokrosā septītajā posmā prestižākajā MXGP klasē.

Kā pavēstījuši organizatori, MXGP klasē uz starta izies 40 piloti, kas ir liels skaits, jo citreiz tālākos posmos pilotu skaits knapi pārsniedz 20. Tomēr viņu vidū nebūs neviens Latvijas pilots.

Neviens Latvijas pilots pilnu sezonu MXGP klasē neaizvada jau trešo gadu, tomēr pērn vairākos posmos brauca Toms Macuks, bet aizpērn - Dāvis Ivanovs. Iepriekšējo reizi pasaules čempionāta prestižākajā klasē, kas tobrīd vēl saucās MX1, neviens Latvijas pilots uz starta neizgāja 2010.gada sezonā.

Arī MX2 klasē 6. un 7.maijā gaidāmajām sacensībām kopā pieteikušies 40 sportisti, kuru vidū ir arī kopvērtējuma līderis Pauls Jonass «Red Bull KTM Factory Racing». Jonass šosezon piedalījies visos sešos pasaules čempionāta etapos, 12 braucienos tiekot pie septiņām uzvarām, kas ļauj atrasties kopvērtējuma līderpozīcijā.

Tāpat Ķegumā notiks arī Eiropas čempionāta sacensības EMX250 un EMX125 klasēs.

EMX250 klasē, kurā sportisti brauc gan ar divtaktu, gan četrtaktu 250 cm3 motocikliem, no mājiniekiem startēs viens no šīs sezonas favorītiem Kārlis Sabulis no «Astes4-Tesar Yamaha» komandas, kā arī Kristers Drevinskis un Arnolds Sniķers, bet EMX125 klasē starp 87 braucējiem sacensībām pieteikti arī latvieši Niks Niklāvs Sūna un Rainers Žuks.

Kā liecina organizatoru publicētais kalendārs, sestdien kvalifikācija mājiniekus visvairāk interesējošajā MX2 klasē sāksies plkst.16.25, bet svētdien braucieni būs plkst.13.15 un 16.10.

Šajā sezonā pasaules čempionātā paredzēti 19 posmi.

