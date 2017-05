Beļģijā sākas kārtējais pasaules un Eiropas rallijkrosa čempionāta posms

Šajā nedēļas nogalē Beļģijā, Žila Tašenī vārdā nosauktajā rallijkrosa trasē Metē, tiek aizvadīts pasaules rallijkrosa čempionāta ceturtais posms. Paralēli tam šeit risināsies cīņas Eiropas rallijkrosa čempionāta Super 1600 klases braucējiem, kā arī RX2 un Touring Car klasēm. Rallijkrosa faniem Latvijā interesantākās būs gan tikai sacensības pasaules čempionāta ieskaitē un Super 1600 klasē, jo šoreiz tajās Latviju pārstāvēs veseli četri autosportisti.

Pasaules rallijkrosa čempionāta dalībniekiem un viņu Supercar klases automobiļiem sacensību nedēļas nogale šoreiz sākās jau piektdien ar brīvajiem treniņbraucieniem, kuros pārliecināties pašiem par savu un mašīnu gatavību sacensībām, kā arī veikt nepieciešamo regulējumu optimizēšanu. Jānis Baumanis tajos uzrādīja 12.labāko rezultātu, kamēr Reinis palika četrpadsmitais.

Pirms tam gan norisinājās ierastā starta vietu izloze pirmajam kvalifikācijas braucienam un saskaņā ar to abi latvieši - Jānis Baumanis no Team STARD un Reinis Nitišs no EKSRX - punktus sāks vākt otrajā braucienā līdzās Matiasam Ekstromam un Tomasam Heikinenam, kuri abi ir Nitiša komandas biedri, un beļģim Greguāram Demostjē.

Kā jau minēts, līdztekus pasaules čempionāta dalībniekiem beļģu motosportista Žila Tašenī vārdā nosauktajā sporta kompleksā ir ieradušies arī Eiropas čempionāta Super 1600 klases braucēji. Starp viņiem šoreiz ir nevis viens, bet divi latvieši. Pagājušā gada čempionātā piekto vietu izcīnījušajam Artim Baumanim no Volland Racing atmosfēra jau ir zināma, taču Juris Spīķis no TT Motorsport vienības piektdien piedzīvoja debiju Eiropas čempionātā. Turklāt cienīgi.

Jāteic gan, ka krietni vien labāks nedēļas nogales ievads izdevās tieši Artim Baumanim, kurš pēc trešā labākā rezultāta treniņbraucienos un nelielas aizķeršanās sava kvalifikācijas brauciena startā, tomēr spēja ar vienu veiksmīgu apdzīšanas manevru uzrādīt «lidojošus» apļa laikus un uzvarēja ne vien savā braucienā, bet visā pirmās kvalifikācijas sesijā kopumā.

Jurim Spīķim tikmēr kopvērtējumā pēc pirmās dienas astotā pozīcija, kas arī ir labs rezultāts debijas sacensībām.

