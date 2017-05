Hamiltons zaudē startā, taču trasē apsteidz Fetelu un triumfē Spānijas GP

«Mercedes» komandu pārstāvošais brits Lūiss Hamiltons svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas piektā posmā - Spānijas «Grand Prix» - izcīņā.

Hamiltons sacensības sāka no «pole-position», taču vācietis Sebastjans Fetels no «Ferrari» komandas, kurš kvalifikācijā bija otrais, startā viņu apsteidza. Tiesa, pateicoties «Mercedes» komandas izvēlētajai taktikai, Hamiltonam pēc divām trešdaļām no sacensību 66 apļiem izdevās apsteigt Fetelu un izcīnīt uzvaru.

Hamiltons otrās vietas ieguvēju Fetelu apsteidza par 3,49 sekundēm, bet trešo vietu izcīnīja Daniels Rikjardo no «Red Bull» komandas. Ceturto un piekto vietu ieņēma abi «Force India» piloti attiecīgi Serhio Peress un Estebans Okons, kuri atpalika jau par apli.

Reklāma

Pirmo sešinieku noslēdza «Renault» pilots Niko Hilkenbergs, septītais bija «Toro Rosso» braucējs Karloss Sainss juniors, astoto vietu ieņēma «Sauber» pārstāvis Paskals Vērleins. Tikmēr devītais bija «Toro Rosso» pilots Daniils Kvjats, bet pirmo desmitnieku noslēdza «Haas» braucējs Romēns Grožāns.

Savukārt neveiksmes piedzīvoja vairāki favorīti. Jau pēc starta sadūrās «Red Bull» pilots Makss Verstapens un «Ferrari» braucējs Kimi Raikonens, kuri sacensības neturpināja. Tikmēr 38 aplī izstājās Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass.

Kā vēstīts, iepriekšējā posmā Sočos savu pirmo uzvaru karjerā izcīnīja Botass.

Kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līderis ar 104 punktiem ir Fetels, kuram ar 98 punktiem seko Hamiltons, bet Botass un Raikonens iekrājuši attiecīgi 63 un 49 punktus, kamēr Rikjardo ar 37 punktiem ir piektais.

Šajā sezonā sportisti aizvadīs 20 posmus, kas ir par vienu mazāk nekā pērn, jo netika panākta vienošanās par «Grand Prix» norisi Vācijā. Sezona noslēgsies 26.novembrī Abū Dabī.

Saistītie raksti