Itālis Dovicioso savu līdzjutēju priekšā triumfē «MotoGP» posmā

Itālis Andrea Dovicioso ar «Ducati» komandas svētdien uzvarēja pasaules motošosejas čempionāta sezonas sestajā posmā Itālijā, triumfējot prestižākajā «MotoGP» klasē.

Dovicioso šī bija trešā uzvara karjerā kādā no «MotoGP» posmiem.

Finišā itāļu motobraucējs par 1,281 sekundi apsteidza «Movistar Yamaha» spāņu motobraucēju Maveriku Vinjalesu, kamēr trešais bija vēl viens mājinieks Danilo Petruči no «Octo Pramac».

Vēl viens mājinieku favorīts Valentino Rosi no «Movistar Yamaha» vienības, kurš nesen vienā no treniņiem piedzīvoja kritienu ar motokrosa motociklu, spītējot traumām, bija ceturtais. Tikmēr piekto vietu ieņēma spānis Alvaro Bautista («Pull&Bear Aspar»), bet pirmo sešinieku noslēdza pērnās sezonas čempions Marks Markess no «Repsol Honda».

Godinot pagājušajā nedēļā mirušo 2006.gada čempionu Nikiju Heidenu, svētdienas sacīkstes iesākās ar klusuma brīdi. Heidens cieta ceļu satiksmes negadījumā, bet pagājušajā pirmdienā, nespējot atgūties no gūtajām traumām, 35 gadu vecumā aizgāja mūžībā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc sešiem posmiem līderis ir Vinjaless, kurš ticis pie 105 punktiem, otro vietu ar 79 punktiem ieņem Dovicioso, bet trešais ar 75 punktiem ir Rosi.

