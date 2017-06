«Mercedes» piloti Hamiltons un Botass izcīna drošu dubultuzvaru F-1 posmā Kanādā

Brits Lūiss Hamiltons un soms Valteri Botass no «Mercedes» komandas svētdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta septītā posma - Kanādas «Grand Prix» - sacensībās.

Par šī posma uzvarētāju kļuva trīskārtējais pasaules čempions Hamiltons, kurš par teju 20 sekundēm apsteidza Botasu. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena stājās «Red Bull» braucējs Daniels Rikjardo no Austrālijas, kurš no uzvarētāja atpalika par vairāk nekā pusminūti.

Hamiltons Kanādā uzvarējis jau sešas reizes, bet kopumā viņam šī ir 56.uzvara karjerā.

Startā kvalifikācijā uzvarējušajam Hamiltonam izdevās noturēt pirmo vietu, taču jau vienā no pirmajiem līkumiem notika iespaidīga avārija - «Toro Rosso» braucējs Karloss Sainss saslīdēja un viņa formula kļuva nekontrolējama, kā rezultātā tā ietriecās brazīlieša Felipes Masas vadītajā «Williams» spēkratā. Pēc šāda pavērsiena trasē devās drošības automašīna, tur pavadot dažus apļus.

Pirmajos apļos piespiedu boksu apmeklējumu bija spiests veikt arī vācietis Sebastjans Fetels no «Ferrari», kuram bija ielauzts antispārns. Vācijas sportists atkrita uz pašām beigām, bet 11.aplī tehnisku problēmu dēļ no sacensībām bija spiests izstāties «Red Bull» braucējs Makss Verstapens no Nīderlandes, kurš startā bija veicies iespaidīgāko startu, no piektās pozīcijas paceļoties uz otro. Tiesa, tieši viņš startā sabojāja Fetela formulas antispārnu..

Tiesa, turpinājumā sacīkste vairs nebija tik aktīva, turklāt pārliecinošai dubultuzvarai tuvojās Hamiltons un Botass. Tikmēr Fetels pakāpeniski kāpa uz augšu, bet noslēdzošajos pāris apļos viņš apsteidza abus «Force India» braucējus, kas viņam sacensības ļāva noslēgt uzreiz aiz labāko trijnieka.

Uzreiz aiz Fetela bija abi «Force India» braucēji - attiecīgi meksikānis Serhio Peress un Estebans Okons no Francijas. Septītajā pozīcijā ierindojās «Ferrari» braucējs, soms Kimi Raikonens, bet astotais bija vācietis Niko Hilkenbergs («Renault»). Savukārt pirmo desmitnieku noslēdza mājinieks Lenss Strols («Williams»), kurš līdz ar to guva savus pirmos punktus savā karjerā, un «Haas» braucējs Romēns Grožāns no Francijas.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc septiņiem posmiem līderis ar 141 punktu joprojām ir Fetels, kuram ar 129 punktiem seko Hamiltons, bet Botass un Raikonens iekrājuši attiecīgi 93 un 73 punktus, kamēr Rikjardo ar 67 punktiem ir piektais.

Konstruktoru vērtējumā vadībā ar 222 punktiem tagad ir «Mercedes», kam ar 214 punktiem seko «Ferrari». Tikmēr trešā ar 112 punktiem ir «Red Bull» vienība.

Pasaules čempionāta nākamais posms notiks 25.jūnijā Azerbaidžānā.