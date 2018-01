Skaistākie fotomirkļi no «Dakaras» rallijreida

«Dakaras» rallijreids ir noslēdzies ar divkārtējā pasaules rallija čempiona, spāņa Karlosa Sainsa uzvaru automobiļu klasē. Ātrākais no motociklistiem šogad bija austrietis Matiass Valkners, smago auto kategorijā savukārt uzvarēja krievs Eduards Nikolajevs ar KAMAZ. Kvadriciklu klasē ātrākais bija Ignasio Kasale no Čīles, bet mazo bagiju klasē uzvaras laurus plūca Reinaldo Varela no Brazīlijas. Pēc aptuveni gada Dakaras rallijreida epopeja sāksies no jauna, būs jauni favorīti un uzvarētāji, būs jauni izaicinājumi, ko it visiem sportistiem bez izņēmuma nāksies pārvarēt. Taču tas būs nākamgad, kad 2018.gada Dakaras rallijreids jau būs kļuvis par vēsturi un par to liecinās vien atmiņas. Kamēr sportisti dodas mājup no gleznainās Dienvidamerikas un varbūt jau ir sākuši gatavošanos nākamā gada rallijreidam, atskatīsimies uz divas nedēļas ilgušajām sacensībām labāko fotogrāfiju izlasē.