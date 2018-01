Video: ar slidām pret kartingu

Hokejs ir ātrākais no komandu sporta veidiem. Tomēr, vai hokejists uz ledus spēj apsteigt ziemas kartingu? Paula Timrota veidotais raidījums Ātruma cilts piedāvā video no vēsturiskajām ātruma sacensībām, kurās viens no ātrākajiem latviešiem, autosportists Haralds Šlēgelmilhs, pie kartinga stūres izaicina hokeja kluba «Kurbads» uzbrucēju Sandi Zolmani uz slidām ledus trasē.