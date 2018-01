Biķernieku posms otro gadu pēc kārtas atzīts par labāko World RX seriālā

Sestdien Francijas galvaspilsētā Parīzē notika Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) Bezceļu komisijas gada apbalvošanas ceremonija, kurā starp laureātiem tika sumināts arī «Neste World RX of Latvia», kas atzīts par viskvalitatīvāk sarīkoto FIA pasaules rallijkrosa čempionāta 2017.gada sezonas posmu.

Līdzīgu atzinību Latvijas posma rīkotāji saņēma arī par aizpērn aizvadītajām sacensībām, kad pasaules rallijkrosa čempionāta etaps Rīgā notika pirmo reizi.

«Vairākkārt esmu dzirdējis sakām, ka izcīnīt čempiontitulu ir grūti, bet vēl grūtāk ir to aizstāvēt. Esmu no sirds pateicīgs visiem mūsu sadarbības partneriem un darbiniekiem, kuri tā vietā, lai izbaudītu uzvaras saldos augļus, pieņēma izaicinājumu neapstāties, turpinot uzlabot veicamo darbu kvalitāti, lai nosargātu šo novērtējumu. Visos kritērijos esam spēruši nozīmīgu soli uz priekšu un jau otro gadu pēc kārtas izdarījuši to, kas citiem sacensību rīkotājiem nav bijis pa spēkam,» gandarīts par atzinību bija Rīgas posma organizatoru «RA Events» direktors Raimonds Strokšs.

Viņš pateicās posma titulsponsoram «Neste» un partneriem - «Lattelecom», «Live Riga», «Optibet Sporta Bārs», Izglītības un zinātnes ministrijai un CSDD. Strokšs arī uzsvēra, ka posma sarīkošanā piedalījās teju 1000 cilvēki.

«Jūs katrs varat justies lepns, jo FIA novērtējumā ir iekļautas visas ar sacensību gaitu saistītas funkcijas. Neizsakāms prieks, ka mūsu augstā darba kvalitāte novērtēta arī aiz Latvijas robežām. Vēl pirms diviem gadiem mēs devāmies ārvalstu komandējumos, lai gūtu nepieciešamās zināšanas. Mēs aicinājām uz Latviju ārvalstu speciālistus, lai viņi mums sniegtu konsultācijas, kā vislabāk paveikt uzticētos pienākumus. Savukārt šobrīd mums izdevies apgriezt galdu uz otru pusi, jo vērot sacensības Rīgā bija ieradies FIA prezidents Žans Tods, kuram pievienojās vairākas ārvalstu delegācijas. Tāpat arī mūsu darbinieki nu jau tiek aicināti uz citiem ārvalstu posmiem, lai dalītos savās zināšanās un pieredzē, lai uzlabotu tur sarīkoto pasākumu kvalitāti, vēlreiz apliecinot, cik spējīgi, zinoši un varoši cilvēki mīt Latvijā,» piebilda Strokšs.

Jau vēstīts, ka septembra vidū Biķerniekos notikušajās sacensībās prestižajā «SuperCar» klasē uzvaru svinēja zviedrs Jūhans Kristofešsons, kurš līdz ar to divus etapus pirms sezonas beigām nodrošināja pasaules čempiona titulu. Tikmēr no latviešiem augsto piekto vietu ieņēma Jānis Baumanis, bet Reinis Nitišs apstājās pusfinālā.

Parīzē notikušajā apbalvošanas ceremonijā tika sveikts arī aizvadītā gada Eiropas autokrosa čempionātā «JuniorBuggy» klasē triumfējušais Justs Grencis, kā arī Eiropas rallijkrosa vicečempions «Super 1600» klasē Artis Baumanis un Eiropas autokrosa vicečempions «SuperBuggy» klasē Ervins Grencis.

Kā zināms, tad pasaules rallijkrosa čempionāta posms Biķernieku trasē notiks arī šogad, sacensības aizvadot 15. un 16.septembrī. Kopumā gaidāmās sezonas kalendārā būs 12 etapi, Latvijā notiekot devītajam posmam, bet sezonai sākoties aprīļa vidū Barselonā.