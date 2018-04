Ožjē vadībā pēc Korsikas rallija pirmās dienas

«M-Sport» vienības pilots Ožjē, kurš brauc ar «Ford» spēkratu, pēc četriem ātrumposmiem par 33,6 sekundēm apsteidz beļģi Tjerī Nevilu ar «Hyundai», kamēr vēl 5,1 sekundi viņam zaudē trešajā vietā esošais britu braucējs Kriss Mīks ar «Citroen».

Ceturtajā vietā pirmās dienas sacensības noslēdza Igaunijas autosportists Ots Tenaks ar «Toyota», kurš no Ožjē atpaliek par 44,2 sekundēm, savukārt piektajā vietā esošais Tenaka komandas biedrs Esapeka Lapi no līdera atpaliek jau vairāk par minūti.

Savukārt deviņkārtējais WRC čempions Sebastjans Lēbs, kurš brauc ar «Citroen», otrajā ātrumposmā avarēja un izstājās no sacensībām. Lēbs nespēja izbraukt vienu no līkumiem, paliekot dziļā grāvi. Tikai pavisam maz pietrūka, lai francūža «Citroen» ietriektos kokā, kā arī tā apstājās netālu no kādas skatītāju mašīnas. Avārija notika jau 300 metrus pēc otrā ātrumposma starta.