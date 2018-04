Rikjardo desmit apļus pirms finiša pārņem vadību un izcīna uzvaru Ķīnas «Grand Prix»

Tikmēr uz goda pjedestāla otrā augstākā pakāpiena kāpa «Mercedes» somu pilots Valteri Botass, kamēr trešais bija viņa tautietis Kimi Reikenens no «Ferrari».

Ceturtais finišēja Rikjardo komandas biedrs Makss Verstapens, bet par sadursmes izraisīšanu nīderlandietis saņēma desmit sekunžu sodu, kā rezultātā atkāpās uz piekto pozīciju. Līdz ar to ceturtais bija iepriekšējās sezonas čempions Lūiss Hamiltons no «Mercedes», bet sestais bija «Renault» vācu braucējs Niko Hilkenbergs.

Septīto vietu ieņēma «McLaren» spāņu pilots Fernando Alonso, astotais bija iepriekšējo divu posmu uzvarētājs Sebasjtans Fetels no «Ferrari», aiz viņa bija Karloss Sainss juniors no «Renault», bet kā pēdējais pie punktiem tika Kevins Magnusens no «Haas» vienības.

No pirmās starta rindas šajās sacīkstēs startēja abi «Ferrari» piloti. Ja Fetelam startā izdevās nosargāt savu līderpozīciju, tad Reikenens palika ceturtais aiz Botasa un Verstapena mugurām. Sacensību 21.aplī Fetels devās boksos, bet nepaspēja atgriezties priekšā Botasam, kurš vēlāk no Reikenena pārņēma līderpozīciju.

Kad piloti bija veikuši vairāk nekā pusi no distances, 31.aplī savā starpā sadūrās abi «Toro Rosso» piloti, un trasē devās drošības auto. Sacensību 38.aplī Verstapens, cenšoties uzbrukt Hamiltonam, izslīdēja ārpus trases, bet piecus apļus vēlāk viņš izraisīja sadursmi ar Fetelu, par ko saņēma desmit sekunžu sodu.

Tikmēr Rikjardo turpināja apdzīt konkurentus un no sestās vietas pakāpās līdz pirmajai pozīcijai, desmit apļus pirms finiša līdera godu atņemot Botasam. Austrālietis līdz finišam noturēja līderpozīciju un svinēja uzvaru.

Kopvērtējuma līderpozīcijā ar 54 punktiem atrodas Fetels, tālāk ar 45 seko Hamiltons, trešais ar 40 punktiem ir Botass, ceturtais ar 37 punktiem ir Rikjardo, piekto vietu ar 30 punktiem ieņem Reikenens, bet tālāk ar 22 punktiem seko Alonso un Hilkenbergs.

Jaunajā F-1 sezonā braucējiem būs jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezīsies Francijā un Vācijā. Francijas «Grand Prix» norisināsies slavenajā Pola Rikāra trasē, bet Vācijā sportisti par godalgām cīnīsies Hokenheimā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā «Mercedes» palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.