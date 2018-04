Nitišs startēs rallijā Talsi 2018

«Šoreiz rallijam piesakos ar iepriekš nepieredzētu miera sajūtu – Rally Talsi man būs ceturtais rallijs, un šī autosporta disciplīna man vairs nav kā ķīniešu alfabēts – redzēts ir, bet saprast neko nevar. Protams, trīs veikti ralliji, no kuriem viens ar priekšpiedziņas auto – kopā gandrīz 500 sacensību kilometri –, tas tāds nieks vien ir, salīdzinot ar pieredzes bagātiem konkurentiem, kuri nereti šādu distanci veic viena pasaules čempionāta posma laikā.

Izmantošu īso atelpas brīdi no tiešajiem rallijkrosa pienākumiem, lai gūtu jaunus iespaidus un nostiprinātu rallijam specifiskas braukšanas prasmes. Atšķirībā no rallijkrosa rallijā maksimālā tempā jābrauc pa iepriekš faktiski nezināmu ceļu – šeit trasi no galvas neiemācīsies. Visu laiku jāklausās stenogramma, jāiztēlojas priekšā esošie līkumi, jāreaģē uz ceļa seguma izmaiņām vai citām negaidītām situācijām –, ticiet man, starts rallijā tikai izklausās daudz vieglāk nekā tas ir patiesībā. Koncentrēšanās un spēja apstrādāt dažādus informācijas avotus vienlaicīgi noder arī rallijkrosā, kur jāspēj analizēt un paredzēt, ko darīs apkārt esošie konkurenti, lai katrā situācijā rastu sev izdevīgāko risinājumu.

Rallijā startēšu ar sev mazāk zināmo Neiksans Rallysport Evo X, un mans stūrmanis šoreiz būs Andris Mālnieks, ar kuru sastrādāsimies pirmo reizi. Šādi, katrs stenogrammas vai braukšanas treniņos pavadītais kilometrs būs īpaši vērtīgs – man būs ne vien jāapgūst rallija braukšanas specifika, bet arī jāpierod pie mašīnas un jāatrod kopīga valoda ar stūrmani.

Pirms diviem gadiem ar rallijkrosa Supercar auto veicu Talsu pilsētas ātrumposmu. Jau toreiz sajutu fantastisko rallija atmosfēru – uz katra ielas stūra un pakalniņa, pat pa māju logiem – cilvēki visur skatījās ralliju! Ar lielu nepacietību gaidu iespēju atgriezties Talsos, lai ralliju izbaudītu jau pilnā apmērā – no starta līdz finišam!» pirms sacensībām pauž Reinis Nitišs.