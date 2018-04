J.Baumanis vienpadsmitais, bet A.Baumanis divpadsmitais pēc pirmās dienas Portugālē

Prestižākajā «SuperCar» klasē STARD vienības pilots Baumanis pirmajā kvalifikācijas braucienā bija 12.vietā, bet otrajā viņš ieņēma desmito vietu, ar 66 punktiem kopvērtējumā esot 11.pozīcijā.

Līderis ir titulētais francūzis Sebastjans Lēbs, kurš ticis pie 95 punktiem, jo bija labākais pirmajā kvalifikācijas braucienā, bet otrajā ieņēma otro vietu. Tikmēr 88 punkti ir zviedram Timijam Hansenam, kurš bija labākais otrajā kvalifikācijā, bet par punktu atpaliek viņa tautietis Matīass Ēkstrems.

«Treniņos no rīta jutos ļoti labi - uz otro izbraucienu devos ar 100% atdevi, bet pēc tam pieregulējām mašīnu un biju piektais. Kvalifikācijā pirmais brauciens nebija izdevīgs un varu teikt, ka tagad jāsāk kāpt ārā no bedres, jo ppirmajā kvalifikācijā pēc izlozes biju kopā ar Sūlbergu, kuram galarezultāts bija nedaudz labāks, kamēr es kopumā ieņēmu 12.vietu, lai gan mans ātrākais aplis bija pat labāks par viņa, tomēr tas šoreiz neko daudz nedod,» J.baumaņa komanda citē sportista teikto pēc sestdienas sacensībām.

«Savukārt otrajā kvalifikācijā es pirmo reizi šogad nebiju apmierināts ar savu startu, bet pats biju vainīgs, jo pārāk augsti apgriezinieni mašīnai un arī reakcija pievīla. Pirmajā aplī devos džokera aplī un saņēmu spēcīgu sitienu pa aizmuguri, kā rezultātā tika salocīts izpūtējs, kas nozīmēja arī jaudas zudumu. Bija jāturpina cīnīties un pamazām no bedres kāpjam laukā - paliku desmitajā vietā otrajā braucienā, bet kopvērtējumā pēc pirmās dienas esmu 11.vietā. Rīt būs uz ko tiekties, galvenais, lai laika un trases apstākļi rīt ir visiem vienādi. Turklāt, ja līs lietus, tad mēs spētu parādīt savu patieso ātrumu. Ir jācīnās, ir iekšā, mašīna ir konkurētspējīga un jādod virsū,» optimistiks bija Baumanis.

FOTO: www.fiaworldrallycross.com

Svētdien dalībnieki aizvadīs vēl divus kvalifikācijas braucienus, bet pēc tam 12 labākie iekļūs pusfinālā, pēc kura seši labākie finālā cīnīsies par uzvaru posmā.

Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām sezonas pirmajā posmā Barselonā Baumanis tika līdz pusfinālam, beigās etapā ieņemot astoto vietu.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 27 punktiem ir zviedrs Jūhans Kristofešsons, kuram ar 24 punktiem seko norvēģis Peters Sūlbergs, bet trešais ar 20 punktiem ir cits norvēģis Andreass Bakerūds.

Savukārt Baumanis kopvērtējumā ar 12 punktiem atrodams astotajā vietā.

Tāpat sestdien sacensības sāka «Super1600» klases braucēji Eiropas čempionāta ieskaitē, kur pēc diviem kvalifikācijas braucieniem vien 12.vietā ir Jāņa Baumaņa brālis Artis Baumanis.

A.Baumanis pirms divām nedēļām uzvarēja pirmajā etapā, bet šis viņam nav sācies pārāk veiksmīgi.

«Volland Racing» komandas pilots pirmajā kvalifikācijā bija 12.vietā, bet otrajā ieņēma desmito pozīciju, līdzīgi kā brālis tiekot pie 66 punktiem, kas kopvērtējumā šobrīd gan dod 12.pozīciju.

Abos kvalifikācijas braucienos uzvarēja lietuvietis Roks Bacuška, kurš ir A.Baumaņa komandas biedrs.

Tikmēr devīto vietu ieņem Uģa Trauberga komandā «Rencēnu Autoklubs» startējošais krievu pilots Marats Kņazevs.

FOTO: Baumanis Motorsport Photography

«Varu teikt, ka izloze nebija veiksmīga - biju trešajā braucienā, taču trase joprojām nebija pietiekami attīrīta un pa to granti mēs vienkārši fiziski ātrāk nevarējām pabraukt. Braucienu laikā no trases tika notīrīta liekā grants un izveidojās palielas špūres, bet organizatori to lieko granti sastūma atpakaļ trajektorijā un salaistīja, kas izveidoja pamatīgu dubļu kārtu. Līdz ar to pirmajos braucienos bijām trīs līdz četras sekundes lēnāki nekā brīvajos treniņos, kur man bija TOP3 rezultāts. Taču rīt ir jauna diena un ceru, ka apstākļi visiem būs vienādi. Šodiena ir jāaizmirst, bet rīt ar jauniem spēkiem un jaunām domām uz priekšu,» sacīja A.Baumanis.

J.Baumanis pagājušajā sezonā divos posmos sasniedza finālu, labāko rezultātu gūstot Latvijas etapā, kur izcīnīja piekto vietu. Latviešu pilots savu otro pilnu sezonu «SuperCar» klasē noslēdza kopvērtējuma 12.vietā.

Savukārt A.Baumanis pērn kļuva par Eiropas vicečempionu «Super1600» klasē, sasniedzot savu karjeras labāko rezultātu.

FOTO: www.fiaworldrallycross.com

Portugālē nenorisinās Eiropas čempionāta sacensības «SuperCar» klasē, kur pirms divām nedēļām uzvarēja jēkabpilietis Reinis Nitišs, kurš pārstāv «Set Promotion» vienību.

Nitišs šajā sezonā nestartēs pasaules rallijkrosa čempionātā, bet to darīs Eiropas meistarsacīkstēs, pārstāvot somu komandu «SET Promotion». Iepriekšējos četrus gadus Nitišs startēja pasaules čempionāta «SuperCar» klasē, 2014.gadā izcīnot trešo vietu kopvērtējumā, tomēr pēdējo sezonu laikā viņa rezultāti bija kritušies, pērn ieņemot 14.vietu.

Kopumā šīs sezonas kalendārā pasaules čempionātā būs 12 etapi, Latvijā septembra vidū notiekot devītajam posmam.