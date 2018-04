Sniegotajā Portugālē Baumanis nepārvar pusfinālu; uzvaru izcīna Bakerūds

Latvijas vadošais rallijkrosa pilots Jānis Baumanis svētdien Portugāles pilsētā Montalegrē nepārvarēja pasaules čempionāta sezonas otrā posma pusfinālu. Uzvaru posmā tikmēr izcīnīja Andreass Bakerūds no EKS RX, otrais palika Sebastjans Lēbs no Peugeot Hansen, bet trešais bija - Matiass Ekstroms no EKS RX. Paralēli notiekošajā Eiropas čempionāta posmā Super 1600 klasē pēc trešās vietas izcīnīšanas pusfinālā, uzvaru finālā izcīnīja Artis Baumanis.