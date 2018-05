Jonass uzvar Krievijas «Grand Prix» izcīņā un nostiprina līdera pozīcijas

Pērnā gada pasaules čempions motokrosā MX2 klasē Pauls Jonass no «Red Bull KTM Factory Racing» komandas otrdien guva pārliecinošu uzvaru Krievijā notikušajā sezonas sestajā posmā, pirms nākamnedēļ gaidāmā etapa Ķegumā nostiprinot savu vadību kopvērtējumā.

Jonass otrdien Orļonokā bija ātrākais abos braucienos, tiekot pie maksimāli iespējamajiem 50 punktiem.

Viņš šosezon uzvarējis četros no sešiem posmiem un astoņos no 12 braucieniem, taču iepriekšējos divos etapos Jonass bija spiests samierināties ar divām piektajām vietām.

Pirmajā braucienā Jonass finišā pēc 20 veiktiem apļiem par 11,5 sekundēm apsteidza savu komandas biedru Horhi Prado no Spānijas, kamēr trešais bija brits Bens Vatsons ar «Yamaha» motociklu, latvietim zaudējot 31,8 sekundes.

Pēc starta līderis bija Prado, taču otrā apļa sākumā Jonass pārņēma vadību un lēnām palielināja pārsvaru pār spāni, pirms pēdējā apļa viņam sot priekš jau par 12 sekundēm.

Savukārt otrajā braucienā Jonass apsteidza Prado par 1,6 sekundēm, kamēr trešais bija itālis Mikēle Červelins ar «Honda».

Posmā Jonass guva 50 punktus, kamēr otrais ar 44 punktiem bija Prado, savukārt trešo vietu ar 35 punktiem ieņēma Vatsons, kurš otrajā braucienā bija sestais.

Jau vēstīts, ka Jonass pirmdien bija ātrākais arī kvalifikācijā, kur otrais bija Prado, bet trešais Kelvins Vlānderens no Dienvidāfrikas Republikas.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc sešiem posmiem līderis ar 266 punktiem ir Jonass, bet otrais ar iekrātiem 246 punktiem ir Prado, kamēr trešais ar 219 punktiem ir dānis Tomass Kjērs Olsens, kurš otrdienas etapā ieņēma piekto vietu.

Savukārt prestižākajā MXGP klasē šajā posmā uzvarēja Klemāns Desaijs no Beļģijas, kurš tika pie 47 punktiem, kamēr Jonasa komandas biedri Džefrijs Herlingss no Nīderlandes un Antonio Kairoli no Itālijas attiecīgi ar 45 un 38 punktiem ieņēma otro un trešo vietu.

Desaijs uzvarēja pirmajā braucienā, bet otrajā zaudēja Herlingsam, kurš savukārt pirmajā startā bija trešais. Savukārt Kairoli braucienos bija otrais un piektais.

Kopvērtējumā MXGP klasē Herlingss ir līderis ar 286 punktu, bet Kairoli atpaliek par 23 punktiem, kamēr Desaijs ar 212 punktiem ir trešais.

Jau vēstīts, ka Orļonokā notika arī Eiropas čempionāta trešais posms 250 kubikcentimetru klasē (EMX250), kur Latvijas motokrosa braucēji Kārlis Sabulis un Tomass Šileika ieņēma attiecīgi 13. un 16.vietu.

Pirmdien, kad tika aizvadīts pirmais brauciens, 11.vietu izcīnīja Šileika, bet Sabulis bija 15.pozīcijā. Savukārt otrdien šīs klases sacensību noslēdzošajā braucienā labāk veicās Sabulim, kurš ieņēma 11.vietu, bet Šileika palika 18.pozīcijā.

Par etapa uzvarētāju ar 42 punktiem kļuva itālis Nikolass Lapuči, kurš braucienos bija attiecīgi trešais un otrais. Tikmēr otrais ar 36 punktiem palika brits Stīvens Klārks, kurš bija ātrākais otrajā braucienā, bet pirmajā uzvarēja Tomā Vialē no Francijas, kurš gan beigās posmā ieņēma sesto vietu.

Savukārt Sabulis šajā posmā tika pie 16 punktiem, kas viņam deva 13.vietu, bet Šileika ar 13 punktiem bija trīs pozīcijas zemāk.

Sezonas kopvērtējumā pēc trim posmiem līderis britu motokrosists Martins Bers, kurš trešajā etapā palika piektais. Viņš nopelnījis 92 punktus. Tikmēr Šileika ar 35 punktiem ir 17.vietā, bet Sabulis ar 28 punktiem atrodas divas pozīcijas zemāk.

Jonass pērn tika kronēts par pasaules čempionu MX2 klasē, veicot ierakstu Latvijas motokrosa vēsturē.

Pirms tam pasaules čempionātos motokrosā latvieši titulus bija izcīnījuši vien blakusvāģu sacensībās, kur savulaik dominēja Kristers Serģis un Artis Rasmanis, kuriem izdevās piecas reizes kāpt uz pjedestāla augstākā pakāpiena. Tāpat blakusvāģu sacensībās trīskārtējs planētas čempions ir kantētājs Kaspars Stupelis, bet reizi pie zelta tika arī Kaspars Liepiņš.

Par vicečempionu pērn kļuva Šveices motosportists Žeremijs Sīvers, bet trešais bija Olsens. Sīvers šajā sezonā startē jau prestižākajā MXGP klasē.

Jonass pērn triumfēja sešos posmos un bija labākais 14 braucienos. Pirms tam latvietis pasaules čempionātā bija spējis uzvarēt tikai vienā braucienā, kā arī ne reizi nebija triumfējis posma summā.

2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions, bet aizpērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē.

Šajā sezonā tiks aizvadīti 20 posmi, septītajam no tiem 13.maijā notiekot Ķeguma trasē «Zelta zirgs».