Rally Talsi pietekumu skaits pārsniedz pussimtu

Jaudīgāko auto ieskaites klasē LRC ABS šobrīd saņemti seši pieteikumi. Startam Rally Talsi gatavojas iepriekš pasaules rallija čempionātā (WRC) startējušais Ukrainas autosportists Valērijs Gorbans, kurš Talsu novada ceļus centīsies iekarot ar BMW-Mini John Cooper Works WRC automobili. Gorbans pirmajos divos Latvijas rallija čempionāta (LRČ) posmos kāpa uz goda pjedestāla, un tas viņam šobrīd ļauj ierindoties LRC ABS kopvērtējuma līderpozīcijā.

FOTO: RA Events / MVFoto

Skatītāji ātrumposmos varēs vērot arī zināmo Lietuvas autosportistu Benediktu Vanagu, kurš nozīmīgu daļu savas pieredzes iekrājis vairākkārtīgi sacenšoties leģendārajā Dakāras rallijreidā. Lietuvietis Talsos piedalīsies ar Škoda Fabia R5 spēkratu, un būs arī viens no Rally of Champions Čempionu Kausa pretendentiem. LRC ABS klasē ar viņu sacentīsies arī viens no pašmāju autosportistiem Jānis Berķis, kā arī lietuvietis Egidijus Valeisa un Sergejs Ugers no Izraēlas, kuri visi dalībai rallijā izmantos Ford Fiesta R5 spēkratus. Tikmēr vēl vienu Ford Fiesta auto, šoreiz atbilstoši Proto grupas noteikumiem, vadīs poļu pilots Roberts Kociks.

Daudzskaitlīgi vislielākais pieteikumu skaits saņemts no komandas Rallyworkshop, kas dažādās ieskaites klasēs pieteikusi septiņas ekipāžas, starp tās pārstāvjiem redzams Edijs Bergmanis, Kaspars Kaņeps-Kalniņš, kā arī ieskaites klases LRC2 pirmo divu posmu uzvarētājs Emīls Blūms (visi startēs ar Mitsubishi Evo automašīnām). Tieši ar LRC2 klases Mitsubishi Evo X automašīnu startam Rally Talsi pieteicies arī vēl viens no Čempionu Kausa pretendentiem – Aleksandrs Mihailovs.

FOTO: RA Events / MVFoto

Kopumā piecas ekipāžas startēs zem Neiksans Rallysport karoga – LRC2 klasē to pārstāvēs šī brīža FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta sezonas kopvērtējuma līderis Reinis Nitišs, kura stūrmaņa lomu pildīs pieredzējušais Andris Mālnieks. Ekipāža startēs ar Mitsubishi Evo X automašīnu.

FOTO: RA Events / MVFoto

Starptautiski atpazīstamo autosportistu sarakstu papildinās arī viens no vadošajiem FIA Eiropas rallija čempionāta FIA ERC Junior U27 dalībniekiem Mārtiņš Sesks, kā arī pasaules autosporta leģendas Petera Solberga dēls Olivers. Šie abi piloti, kuri šobrīd atrodas LRC3 klases kopvērtējuma galvgalī, rallijā piedalīsies ar Peugeot 208 R2 auto.

FOTO: RA Events / MVFoto

Bez rallija ekipāžām, kas pārstāvēs kopumā vienpadsmit valstis – Latviju, Igauniju, Izraēlu, Norvēģiju, Krieviju, Lietuvu, Poliju, Spāniju, Ukrainu, Vāciju un Zviedriju – Rally Talsi ietvaros uzvarētājus noskaidros arī vairākās ieskaites klasēs vēsturiskajām sporta un regularitātes automašīnām. Starp pirmajiem pieteikumiem no Sporta režīmā startējošajām ekipāžām, minami Ivars Velme ar Audi A2 Quattro, Gatis Panavs – Mitsubishi Evo IV un Arnis Alksnis – Ford Escort RS2000.