Rallija braucējs Sesks izcīna otro vietu savā klasē ERČ posmā

Latvijas ekipāža, kas startē ar «Opel Adam R2» spēkratu, piektdien savā klasē uzvarēja tikai vienā no astoņiem ātrumposmiem, bet ar to bija pietiekami, lai atrastos līderpozīcijā. Savukārt otrajā dienā latvieši uzvarēja pēdējā no sešiem «dopiem», bet kopvērtējumā zaudēja savu līderpozīciju.

Šajā ieskaitē uzvarēja portugālis Djogu Gagu, kurš latviešus apsteidza par 8,9 sekundēm. Pēc pirmās dienas Portugāles ekipāža bija nieka 0,7 sekundes aiz Seska un Franča, tomēr sestdien nodrošināja vajadzīgo pārsvaru uzvarai.

FOTO: www.fiaerc.com

Savukārt trešajā vietā šajā klasē bija austrietis Simons Vāgners, kurš no Seska atpalika 26,0 sekundes. Gagu un Vāgners startēja ar «Peugeot 208 R2» automašīnām.

«Junior U27» ieskaitē pie rezultāta tika deviņas ekipāžas.

Kopējā ieskaitē otro vietu izcīnīja zem Latvijas karoga startējošais krievs Nikolajs Grjazins («Škoda Fabia R5»), kurš 51,4 sekundes zaudēja citam zināmam krievu braucējam Aleksejam Lukjaņukam («Ford Fiesta R5»). Savukārt trešais bija vācietis Fabians Kreims («Škoda Fabia R5»).

Tikmēr Sesks kopējā ieskaitē ieņēma 19.vietu, Lukjaņukam zaudējot 11 minūtes un 27,6 sekundes.

FOTO: www.fiaerc.com

Jau ziņots, ka martā Sesks/Francis Eiropas čempionāta pirmajā posmā - Azoru salu rallijā - ieņēma trešo vietu «Junior U27» ieskaitē.

Sesks noslēdzis sadarbības līgumu ar «Opel Motorsport» vienību un šī gada ERČ junioru ieskaitē brauc ar rūpnīcas komandas atbalstu.

Šī ir pirmā reize Latvijas autosporta vēsturē, kad kāds sportists kļūst par pilntiesīgu autorūpnīcas atbalstītu rallija pilotu, turklāt «Opel» komanda Eiropas čempionāta junioru ieskaitē triumfējusi jau trīs gadus pēc kārtas.

FOTO: www.fiaerc.com

«Opel Motorsport» ERČ junioru čempionātā piedalās piekto sezonu pēc kārtas, un šogad Seska komandas biedrs ir 26 gadus vecais zviedrs Toms Kristensons. Pēdējos trīs gadus tieši ar «Opel» automašīnām ir izcīnīti Eiropas junioru čempiona tituli - 2015.gadā to paveica zviedrs Emīls Bergkvists, gadu vēlāk vācietis Marians Grībels, bet pērn pat tika gūta dubultuzvara, britam Krisam Ingramam apsteidzot somu Jari Hutunenu.

Šajā sezonā ERČ būs astoņi posmi, sešiem no tiem risinoties arī junioru ieskaitē.