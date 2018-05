CSDD norāda: Biķernieku trases radītie trokšņi nepārsniedz atļauto līmeni

Pagājušās nedēļas nogalē 5. un 6.maijā Biķernieku trasē tika aizvadītas vienas no gada skaļākajām sacensībām - Baltijas drifta sezonas atklāšana - un trokšņu robežlielumi šajās dienās netika pārsniegti - dienas laikā vidējais trokšņa rādījums bija 55 decibeli un vakarā 53 decibeli, informēja CSDD. Normas nosaka, ka Biķernieku trasē pieļaujamie trokšņu robežlielumi dienas laikā (no plkst.7 līdz 19) vidēji nedrīkst pārsniegt 60 decibelus un vakara stundās (no plkst.19 līdz 23) - 55 decibelus.

Biķernieku trasē uzstādītās un sertificētās skaņas mērīšanas iekārtas ir uzstādītas tuvu trašu kompleksam, nevis pie dzīvojamām ēkām, kā tam būtu jābūt atbilstoši trokšņu mērīšanas metodikai, līdz ar to radīto trokšņu rādījumi pie dzīvojamām ēkām varētu būt pat zemāki, norādīja CSDD.

FOTO: Google Maps

«Biķernieku trasē reizēm tiek veikti arī kontrolmērījumi, kad ir radušās aizdomas par konkrēto sacensību norises trokšņu normu pārsniegšanu, kas ir rezultējies ar dažu sporta sacensību dalībnieku diskvalifikāciju. Veicot trokšņu lieluma mērījumus ikdienas režīmā, secinām, ka ielu satiksmes radītie trokšņu lielumi pat pārsniedz pieļaujamās normas, salīdzinājumā ar Biķernieku trasē notiekošajām sacensībām, kuras atrodas tālāk no dzīvojamā masīva,» skaidroja skaidro Biķernieku kompleksās sporta bāzes vadītājs Normunds Lagzdiņš.

CSDD informēja, ka pēc pagājušā gadā «Latvijas fakti» veiktā pētījuma rezultātiem gandrīz visi (91%) tuvākā mikrorajona, Mežciema, iedzīvotāji ir apmierināti ar dzīvi savā apkaimē. Savukārt, vairums Biķernieku trases apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju trases esamību savā apkaimē novērtē pozitīvi - divas trešdaļas respondentu (65%) pauduši pozitīvu viedokli un tikai 8% pauduši noraidošu attieksmi pret tās atrašanos viņu dzīvesvietas apkaimē.

Biķernieku trase kopš 2015.gada veic skaņas monitoringu, lai mērītu trasē notiekošo sporta pasākumu un sacensību radītos trokšņus un trases administrācija kontrolē to atbilstību Ministru Kabineta noteikumos «Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība» noteiktajiem līmeņiem. Skaņas monitorings ir publiski pieejams un tam iespējams sekot Biķernieku trases mājaslapā.