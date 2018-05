«MXGP of Latvia» prestižajā MXGP klasē startēs Karro un Macuks

12. un 13. maijā «Zelta Zirga» mototrasē Ķegumā jau devīto reizi notiks pasaules čempionāta posms motokrosā «MXGP of Latvia», kas pirmo reizi 27 gadu laikā sportisti sacīkstes aizvadīs, braucot pretējā virzienā tam, kāds bijis ierasts Ķeguma trasē.

Šogad latviešu līdzjutējus pasaules čempionātā priecē «Red Bull KTM Factory Racing» komandas braucējs Pauls Jonass, kurš startē MX2 klasē. Lai arī prestižajā MXGP klasē šogad nestartē neviens latviešu braucējs, Ķegumā uz starta redzēsim divus latviešu braucējus – Matīsu Karro un Tomu Macuku, kuri nolēmuši iepriecināt latviešu līdzjutējus.

Tāpat īkšķus būs jātur par vēl vairākiem latviešu sportistiem. EMX 125 klasē startēs Mairis Pumpurs un Ralfs Edgars Ozoliņš, bet EMX 250 klasē starp ātrākajiem Eiropas braucējiem redzēsim Kārli Sabuli, Tomasu Šileiku, Kristeru Drevinski un Arnoldu Sniķeri.

«Šogad mērķis ir startēt daudz. Gribu izbaudīt katru startu, kuru braukšu. «MXGP of Latvia» Ķegumā komentārus neprasa – tas ir mājas posms, kurā ir ļoti patīkami braukt savu fanu priekšā. Gribu izbaudīt šo posmu un sniegt sev un faniem pozitīvas emocijas. Zinu, ka šoreiz nebūs viegli, taču darīšu visu, kas būs manos spēkos,» saka Matīss Karro.

«Pēc 2016.gada sezonas biju nolēmis profesionāli motokrosā vairs nebraukt. 2017.gadā strādāju un nedaudz uzbraucu pāris sacīkstēs, kur uzrādīju visai labus rezultātus. Mans šefs un galvenais atbalstītājs pateica, ka vēl ir par agru mest mieru motokrosam, tāpēc turpināju trenēties. Sezonas sākumā aizvadīju divas labas treniņnometnes, kā arī esmu uzrādījis labus rezultātus Nīderlandes un Vācijas sacensībās, tāpēc arī radās doma startēt «MXGP of Latvia» Ķegumā. Motocikls uzbūvēts ir labs, tāpēc atliek tikai doties uz startu un mēģināt parādīt savu labāko sniegumu. Pie veiksmes ceru iebraukt Top 20. Šis noteikti būs sezonas svarīgākais starts, kur gribu visiem parādīt labu sniegumu,» tā Toms Macuks.

«MXGP of Latvia» norisināsies divas dienas. Sestdien, 12. maijā, no 8:00 līdz 13:00 notiks brīvie treniņbraucieni visām četrām klasēm - EMX125, EMX250, MX2, MXGP, bet vēlāk sekos MX2 un MXGP kvalifikācija. Sestdiena tiks noslēgta ar EMX250 klases pirmo finālbraucienu. Tikmēr svētdien, 13. maijā, Ķegumā motori sāks rūkt jau plkst. 9:45, kad savas cīņas aizvadīs EMX125 un EMX250 klases braucēji. Kulminācija visam sekos no plkst. 13:00, kad trasē dosies MX2 un MXGP klases braucēji, kuri aizvadīs pa diviem finālbraucieniem.

Gan sestdien, gan svētdien trases teritorijā būs dažādas atrakcijas, kā balansa velosipēdi, modelīši un citas izklaides iespējas gan lielākiem, gan mazākiem. Trases teritorijā pulcēsies arī dažādi ēdinātāji. Tāpat būs padomāts arī par hokeja faniem, jo 12. maija hokeja spēli starp Latvijas un Vācijas nacionālajām izlasēm varēs vērot uz lielajiem ekrāniem, kas atradīsies trasē.

Pasākums ir bez vecuma ierobežojuma. Jauniešiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem un senioriem ieejas biļetes cena uz abām dienām būs 25 eiro, bet pieaugušajiem biļete maksās 45 eiro. Tāpat iespējams iegādāties VIP paketi, kuras cena ir 250 eiro. Auto caurlaides cena būs 5 eiro. Tikmēr bērniem vecumā līdz 10 gadiem, kā arī invalīdiem, uzrādot invaliditātes apliecību, būs bezmaksas ieeja. Papildus ir pieejama B autostāvvieta, kas atradīsies blakus trasei. Šīs stāvvietas cena būs 20 eiro. Tāpat iespējams iegādāties arī kempinga vietu, kuras biļetes cena ir 25 eiro. Kempings tiks atvērts piektdien sākot no plkst. 12.00. Trase ieejai tiek atvērta 12. un 13. maijā no plkst. 7:00.

Sīkāku informāciju par «MXGP of Latvia» un motocentru «Zelta Zirgs» iespējams atrast sacensību mājaslapā www.latviamxgp.com, bet plašāku informāciju par Pasaules čempionātu motokrosā - MXGP oficiālajā mājaslapā www.mxgp.com.