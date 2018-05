Brīvdienās Tartu notiks Latvijas motokrosa čempionāta posms

Sestdien trasē dosies MX85, MX85B, MX Junioru 2T, MX Junioru 4T, MX2 un MX1 pārstāvji, TVNET informēja MXGP of Latvia preses sekretāre Nikola Serģe. Aplūkojot čempionāta punktu kopvērtējumu, redzams, ka daudzās klasēs ir vairāki potenciālie laureāti. Īpaši interesantas cīņas izvērtīsies MX2 klasē, jo aizvadītā posma uzvarētājs Pauls Jonass Igaunijas posmā nestartēs, tikai vairojot intrigu par to, kurš izrādīsies ātrākais uz 250cc motocikla vienā no sacensību spēcīgākajām klasēm. Arī MX1 klasē būs spriedze, jo dalībnieku vidū ir vairāki atlēti, kuri varētu izcīnīt augstākās vietas sacensību kopvērtējumā. Vai Tanels Leoks atkal plūks uzvaras laurus, vai arī kāds no latviešu censoņiem viņu pārspēs?

Svētdien, 27. maijā, uz starta izies kvadriciklu Open un blakusvāģu Open klašu braucēji. Vai Aizputē noritējušā posma laureātiem Jānim Daideram un Mārtiņam Zemeskalnam izdosies atkārtot iepriekšējās sacensībās iespēto? Domājams, ka konkurence būs gana sīva, liekot jaunajai ekipāžai papūlēties.

Tartu motosporta un autosporta komplekss ir plaši pazīstams gan Igaunijā, gan aiz tās robežām. Ne velti 2017. gadā šeit norisinājās FIM Pasaules čempionāts motokrosā junioriem, pulcējot dalībniekus no visas pasaules. Motokrosa trase ir dabiska reljefa veidota un ir 1720 metrus gara. Sporta kompleksā ir pieejama arī pastāvīga laistīšanas sistēma, ir piekļuve buldozeriem un cita veida trases apkopes infrastruktūrai. Paralēli motokrosa sacensībām šeit noris arī izbraucieni ar kartingiem un citas aktivitātes visai ģimenei.